خالد الدرندلي عن فوز الأهلي: بشرة خير وسنتقدم بالتماس على عقوبة كيروش

أعرب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري عن سعادته بفوز الأهلي أمام مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية أمس.

وأكد الدرندلي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن فوز الأهلي أعطى للاعبي المنتخب دفعة معنوية للتتوبج بكأس الأمم الأفريقية بالإضافة لكونه بشرة خير.

وأضاف أن التفاؤل مسيطر على معسكر المنتخب، خاصة أن اللاعبين لديهم إصرار على الفوز والتتويج بالكأس.

وتابع أن هناك تنسيقا لاستقبال الجماهير المصرية اليوم لدعم المنتخب، خاصة أن بعض الطائرات لن تستطيع الهبوط في ياوندي بسبب عدم وجود محطات هبوط كافية.

وتابع أن الجميع في المعسكر سعيد مشددا أن محمد شريف نحم المنتخب تفهم موقف كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب وليس غاضبا.

وتابع أن الاتحاد سيتقدم بالتماس بشأن عقوبه كيروش من أجل أن يتواجد في مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم.