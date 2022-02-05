الأهلي يفرحنا.. أول تعليق من كهربا بعد فوز الأحمر على مونتيري في مونديال الأندية

قال محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي المعار لفريق هاتاي سبور التركي، إن: النادي الأهلي استحق الفوز أمام مونتيري المكسيكي ضمن مباريات كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أنه على تواصل معهم.

وأضاف كهربا، فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" الحمد لله على فوز الأهلي أمام مونتيري، والصعود إلى الدور نصف النهائي، وأنا لو كنت أعلم أن الأهلي سيمر بأزمة غيابات، مثلما حدث أمام مونتيري المكسيكي؛ كنت سأقرر عدم الرحيل".

وتابع كهربا:" أنا على تواصل دائم بلاعبي الأهلي، وأشكر الجماهير على دعمها لي فى كل الفترات، وان شاء الله الأهلي يفرحنا".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.