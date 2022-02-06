لوحة زيتية تحقق رقما قياسيا عالميا في دبي..تفاصيل

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن لوحة زيتية تحقق رقما قياسيا عالميا في دبي.

من خلال لقطات متتابعة لرسم لوحة زيتية جرى تصويرها في إطار معرض دبي إكسبو 2020، سجل رقم قياسي عالمي جديد، في سلسلة فيديو عبر الإنرتنت، لعدد الأشخاص المشاركين في استخدام فرشاة الرسم على اللوحة، وتمريرها من شخص إلى آخر.

وقد تم تصوير 260 شخصا وهم يضيفون لمساتهم على اللوحة القماشية، ما جعل مؤسس المشروع "ديبارتنر"، يحقق الرقم القياسي الجديد يوم الأربعاء الماضي 2022/02/02.

وكان مشروع الرسم العالمي تم إطلاقه في 2021/10/28، كجزء من معرض إكسبو دبي 2020، وهو يهدف إلى توحيد الناس في مختلف أنحاء الكوكب والسمو بالثقافة، مع تمكين زائر ما إلى المعرض من إضافة لمسة بالفرشاة إلى العمل المتنامي.