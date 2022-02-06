الصحف السعودية: العالم يبكي على وفاة الطفل المغربي ريان.. الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء.. والمملكة تؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب

الصدر يجمّد مفاوضات الحكومة العراقية ويقاطع جلسة انتخاب الرئيس

وصول الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن

المملكة تؤكد التزامها الراسخ واهتمامها بمكافحة آفة الإرهاب

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية، والتي نرصدها في السطور التالية.

وفي صحيفة "عكاظ" بعد 5 أيام عمل متتالية، أعلن الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل ريان (5 أعوام)، بعد أن نجحت فرق الإنقاذ المغربية أمس (السبت)، من انتشاله من عمق بئر يبلغ طولها 32 متراً، إذ حبس أنفاس العالم طيلة هذه المدة، ليتصدر نشرات الأخبار والسوشال ميديا، بعيداً عن جنسيته وهويته، وتابع مراحل إنقاذه الملايين حول العالم عبر البث المرئي المباشر، إلا أن الأقدار حالت دون انتشاله حياً.

هذا السقوط للطفل جاوز حدود وعمق البئر إلى أبعاد إنسانية، اتّحدت معها قلوب الأمهات والآباء في المعمورة على أنه طفل للجميع، يترقبون لحظة بلحظة منذ (الثلاثاء) الماضي عمليات الحفر الهادفة إلى إنقاذه من داخل بئر للمياه بالقرب من مدينة شفشاون شمالي المغرب.

على إثر هذه الحادثة المفجعة، أجرى الملك محمد السادس، اتصالاً هاتفياً مع والد ووالدة الطفل ريان، معرباً عن أحر تعازيه وأصدق مواساته في هذا المصاب الأليم. وأكد بأنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضياً مرضياً.

ونعت السفارة السعودية في المغرب، أسرة الطفل ريان والقيادة المغربية والشعب المغربي الشقيق في وفاته.

وفي الشأن العراقي، أعلنت الكتلة الصدرية مقاطعة الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب الرئيس العراقي غداً (الإثنين)، وذلك بعد أن دعا نوابه إلى عدم التصويت في الجلسة النيابية لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحالف معه هوشيار زيباري، إن كان لا يتوافق مع الشروط المطلوبة.

وقال رئيس الكتلة الأكبر في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس (السبت): إن نواب التيار سيقاطعون الجلسة. وكشف أنه تم تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. من جهته، اعتبر الرئيس العراقي الحالي ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، أنه لم يعد مقبولاً استمرار الوضع الراهن، داعياً إلى دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة.

وفي صحيفة "سبق" قال الرئيس التونسي قيس سعيد؛ في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح الأحد، إنه قرّر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء؛ معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

وقال سعيد؛ إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.

يأتي قرار سعيد؛ بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردّد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء؛ بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فساداً، وإنه مصر على إصلاح القضاء، وفق سكاي نيوز.

وقال سعيد؛ هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة، وألغى أيضاً الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلالية، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إصابته وزوجته أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أردوغان في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف: "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم إبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع الرئيس التركي: "نحن نواصل ممارسة مهامنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".

وفي صحيفة "الرياض"، وصلت إلى محافظة عدن الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل، حيث بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة إلى 596 ألف طن متري؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وكان في استقبال الدفعة السابعة كل من: وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل، والمدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر باصلعة، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس وليد العباسي، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي، ورئيس لجنة الإشراف والرقابة خالد عومان، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالكريم المنيفي، ومدير مصفاة عدن المهندس سعيد محمد، ومدير كهرباء عدن سالم الوليدي .

وأكد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي أن منحة المشتقات النفطية السعودية خففت من معاناة المواطنين ودعمت قطاع الكهرباء، خاصة في أشهر الصيف.

وقال: وقفة الأشقاء في المملكة وقفة أخوية حقيقية بجانب الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في عدن، مؤكداً أن هذا الدعم الكبير وهذه الجهود الاستثنائية تنم عن حرص قيادة المملكة العربية السعودية، مقدماً شكره للجهود الكبيرة والمبذولة من الأشقاء البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تقديم الدعم وخدمة المواطنين في القطاعات كافة.

من جهة أخرى، جددت المملكة العربية السعودية، تأكيد التزامها الراسخ واهتمامها الشديد بمكافحة آفة الإرهاب، وانخراطها القوي مع الأمم المتحدة في هذا المجال، انطلاقاً من الشراكة الرائدة والمستمرة للمملكة مع الأمم المتحدة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها يوم أمس، القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق، أثناء الإحاطة السنوية على مستوى السفراء للدول الأعضاء لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وقال العتيق: إن شراكة المملكة مع الأمم المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، تتمثّل في كون المملكة أكبر مساهم في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي أسس عام 2011، فضلاً عن دورها الرائد في رئاسة المجلس الاستشاري للمركز، والدعم الذي تقدمه له لبناء قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، وفي المساعدة على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية في هذا المجال، والتي تضمنت في استعراضها السابع في يونيو 2021 عناصر مهمة مستمدة من أولويات الدول الأعضاء.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تعمل باستمرار على تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم بين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب و"اعتدال" (المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التي تم التوقيع عليها في عام 2021، جاءت لتعزز هذه الشراكة التي ما فتئت تتعمق أكثر من خلال انخراط المملكة والمركز في وضع خطط عمل شاملة للأولويات الإقليمية.