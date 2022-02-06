مدير مكتب ولي العهد السعودي:قصة الطفل ريان تعبر عن عمق المشاعر الإنسانية

علق بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الأحد، على وفاة الطفل المغربي، ريان، ‏بعد 5 أيام من احتباسه داخل أحد الآبار في المملكة المغربية.‏

ونشر بدر العساكر صورة للطفل ريان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب معها أن "قصة الطفل ريان تعبر عن عمق المشاعر الإنسانية التي توحدت من جميع الأشقاء العرب وشعوب العالم".

وأردف العساكر: "خالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي الشقيق.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق متصل، قالت السفارة السعودية في المغرب عبر حسابها على "تويتر" إنها تعزي ببالغ الحزن والأسى أسرة الطفل ريان والقيادة المغربية والشعب المغربي في وفاة المغفور له، وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه، داعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

وأصيب المغرب بصدمة، أمس، بعد أن عثرت طواقم الطوارئ على الطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات ميتا في قاع بئر، في نهاية مأساوية لعملية إنقاذ مضنية استمرت 5 أيام عصفت بالأمة والعالم.

