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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد... رقص واستعراضات ميريام فارس خلال حفلها بـ "إكسبو دبى"

ميريام فارس
ميريام فارس

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفلا غنائيا مساء أمس على مسرح ساحة اليوبيل ضمن فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

ميريام فارس

وتألقت ميريام في غنائها واستعراضها المميز الذي أظهرته على خشبة المسرح برفقة فرقتها الموسيقية، وقدمت مجموعة من أشهر أغنيها وسط تفاعل الجمهور.

ميريام فارس

 وعبرت ميريام فارس عن سعادتها قائلة: "حماسي كبير لهذا الحفل الذي أقدمه بوجودكم في إكسبو 2020 دبي، أنا سعيدة بكم وسعيدة بتواجدكم".

ميريام فارس
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ميريام فارس تعلن عن حفلها الجديد فى دبى.. 5 فبراير

ميريام فارس وأغنية معليش 

وطرحت الفنانة ميريام فارس، أغنية جديدة لها بعنوان “معليش” باللهجة المغربية وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشرت ميريام فارس، مقطع من الأغنية عبر انستجرام، وكتبت: "شاهدوا فيديو كليب ‎#معليش اغنيتي الأمازيغية المغربية الجديدة .. الرابط في البايو".

أغنية معليش من كلمات الشاعر يوسف العماني، الذي لحن وكتب الأغنية أما الميكس لـ طيف عادل والتوزيع لـ حميد دعوسي، والكليب الرائع حمل توقيع شريف ترحيني.

تحرص النجمة اللبنانية ميريام فارس على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة وتناسب جمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها، التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

ميريام فارس واغنية قومى 

يذكر أن آخر، أعمال ميريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

وعادت ميريام فارس إلى إحياء الحفلات المباشرة مرة أخرى بعد طرح ألبومها الجديد وفيلمها مع نتفليكس، وقلة حدة الجائحة والخوف من انتشار فيروس كورونا

 

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