الصحة تعلن عن تسجيل 2298 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة.. ونواب: الحصول على جرعة ثالثة لبعض الفئات أمر ضروري.. ونطالب الحكومة بتقليل التجمعات

الصحة: خروج 1985 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

بعد تخطي الـ2000 إصابة بكورونا.. نائب يطالب المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة

نائب يطالب المواطنين بتكثيف الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا



أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أنه يجب على المواطنين الإلتزام بالتباعد فى المسافات وإرتداء الكمامة والحصول على التطعيم والجرعة الثالثة المعززة لبعض الفئات، فى ظل تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا 2000 إصابة ، وأشاروا إلى أنه فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أصبح لزامًا على المواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا.

فى البداية قال النائب أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا 2000 إصابة يستلزم ضرورة وجود حملة إعلامية كبيرة لزيادة وعى المواطنين بالحصول على لقاح فيروس كورونا، خاصة أن المواطنين غير مقتنعين بالحصول على لقاح كورونا نظرا لتخوفهم من أن يضرهم.

وطالب الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمستشفيات، وعدم دخول أى مواطن فى أى جهة حكومية بدون حصوله على لقاح كورونا.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أصبح لزامًا على المواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يجب على المواطنين الالتزام بالتباعد فى المسافات وارتداء الكمامة والحصول على التطعيم والجرعة الثالثة المعززة لبعض الفئات، فى ظل تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا 2000 إصابة.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الحكومة بتقليل التجمعات بين المواطنين بقدر الإمكان، والاستمرار فى متابعة أحدث أنواع لقاحات فيروس كورونا التى تحظى بأمان شديد.

وشدد رضوان إلى ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، فى ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام أيضا، فى أهمية توعية المواطنين بضرورة التطعيم بلقاح كورونا والالتزام بالتباعد فيما بينهم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 1985 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 369011 حتى اليوم.

2298 إصابة بكورونا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و 22877 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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