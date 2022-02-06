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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الجرعة التعزيزية.. مدير وحدة لقاح كورونا بمعهد ناصر: الحصول على اللقاح سبيل النجاة|فيديو

صدى البلد


قال أحمد ندا، مدير وحدة لقاح كورونا بمعهد ناصر، إن هناك إقبالا واضحا من قبل المواطنين للحصول على لقاح كورونا، متابعا: عدد المقبلين للحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية في تزايد مستمر.

 

وأضاف "أحمد ندا" خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"،: نعمل باستمرار لمنع التزاحم داخل المعهد، عن طريق التنظيم، متابعا: التسجيل يتم بكل يسر وسهولة.

 

وأوضح أن المعهد يضم كافة أنواع اللقاحات، متابعا: اللقاحات متاحة للجميع ولكن بعض اللقاحات تكون مخصصة لفئة معينة مثل الأطفال والسيدات الحوامل.

 

وفيما يخص أعراض الحصول على اللقاح، أكد على أن الأعراض متشابهة وجميعها تختفي بعد مرور وقت قليل، محذرا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

وناشد المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح لمنع تدهور الحالة الصحية، في حالة الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على أن اللقاح هو سبيل النجاة.


 

 

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