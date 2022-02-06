وفد الأهلي يواصل لقاءاته غدًا بالجالية المصرية في عجمان

يواصل وفد النادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العضوية، لقاءاته مع أعضاء الجالية المصرية بالإمارات، على هامش مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية.

ويعقد الوفد سلسلة من المقابلات خلال الأيام المقبلة من أجل تسويق عضوية الأهلي وتعريف أعضاء الجالية المصرية بالإمارات بالمزايا العديدة التي يوفرها الانضمام إلى نادي القرن، والخدمات والامتيازات التي توجد بمقر النادي بالجزيرة وفروعه في مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس.

ويقوم الوفد باستقبال أعضاء الجالية المصرية غدًا الاثنين 7 فبراير بالنادي المصري في عجمان، ويوم 9 من الشهر نفسه في النادي المصري بالعين، ويوم 10 في أبو ظبي.

وشهدت الأيام الماضية إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية في الإمارات للاشتراك في عضوية الأهلي والانضمام إلى أسرة النادي، في ظل التسهيلات العديدة التي يقدمها الوفد وعلى رأسها استخراج كارنيهات العضوية بشكل فوري، عقب استيفاء الأوراق ودفع الرسوم المقررة.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قد حرص على زيارة مقر تسويق عضويات الأهلي في الإمارات، يوم الجمعة، بالنادي المصري في دبي، والتقى مع طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العضوية، حيث اطلع رئيس النادي على خطة عمل اللجنة.

واجتمع محمود الخطيب مع مجلس إدارة النادي المصري في دبي، برئاسة المهندس أحمد أبو عجيلة، وعبد الفتاح إسماعيل، المفوض من قبل الأهلي في الإعلان عن اشتراكات النادي بدولة الإمارات، وتباحث معهما بشأن طلبات المتقدمين للاشتراك في عضوية النادي وفروعه المختلفة في مصر.