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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منسق دي جي..ترامب يجد وظيفة جديدة بدوام جزئي

صدى البلد

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وجد عملاً جديداً له، لكنه عمل غير متوقع ويختلف عن الأدوار السياسية وعن عمله كرجل أعمال أو مقدم لبرامج المسابقات، حيث بيد أن قرر أن يصبح منسق أغاني "دي جي".

ذكرت صحفية في "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتزم القيام بمهم منسق الأغاني "دي جي" داخل منتجعه الخاص في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وجاء ذلك في مذكرة تم إرسالها إلى  أعضاء نادي منتجع "مارالاجو" ببالم بيتش، حيث يقيم ترامب مع زوجته ميلانيا، أنه سيلعب دور منسق أغاني (دي جي) خلال حفلات العشاء المقامة هناك في سهرات الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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وتابعت المذكرة التي نشرتها ماجي هابرمان، من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عبر حسابها على "تويتر": "ستكون الموسيقى مذهلة وستكون ممتعة للغاية، وستستمر حتى وقت متأخر من المساء".

ولم توضح المذكرة متى سيتولى ترامب وظيفة "دي جي" بدوام جزئي.

وسخر النائب إريك سوالويل، من ولاية كاليفورنيا الأميركية من وظيفة دونالد ترامب الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقدم للجمهور أغاني "Don’t You Forget about Me" (لا تنسوني) لفريق "سيمبل مايندز"، و"Dancing with Myself" (أرقص مع نفسي) لبيلي آيدول، و"Loser" (فاشل) للمغني، بيك.

ترامب دي جي منسق الرئيس الأمريكي السابق ميلانيا

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منسق دي جي..ترامب يجد وظيفة جديدة بدوام جزئي

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