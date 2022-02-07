طارق مصطفى: خسارة أمم أفريقيا ستكون حافز أكبر للصعود لكأس العالم 2022

أشار طارق مصطفى، مدرب منتخب مصر السابق، إلى أن لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قدموا بطولة كبيرة ولم يبخلوا بأي جهد لتحقيق اللقب، ولكن ركلات الترجيح لم تكن معنا مثل المباريات الماضية.

وقال طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة “الحياة”: "خسارة كأس الأمم الإفريقية ستكون أكبر حافز لصعود لكأس العالم في قطر 2022".

وتابع: "على اللاعبين أن يفخروا بأنفسهم وبكل ما قدموه على مدار البطولة".

وخسر منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منافسه السنغال بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4-2، اليوم الأحد على ملعب باول بيا ستاديوم في الكاميرون.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الثاني بعد نسخة 2017 في الجابون، فيما فاز المنتخب السنغالي بالمباراة بعد خسارة نهائي 2019.