الرئيس الجيبوتي: نؤكد ثقتنا في قدرة مصر على إدارة مؤتمر المناخ القادم.. فيديو

أكد الرئيس الجيبوتي " إسماعيل عمر جيله " ، أنه يثق في حنكة القيادة المصرية في إنجاح قمة المناخ المنتظر عقدها في " شرم الشيخ ".

وعبر الرئيس الجيبوتي ، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي ، عن سعادته بحفاوة الاستقبال في قصر الاتحادية ، كما عبر عن تطلعه للمزيد من التعاون بين البلديين .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، استقبالا رسميا بقصر الاتحادية.

وفي سياق متصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل قليل ، استقبال حرس الشرف في ضيافة الرئيس الجيبوتي " إسماعيل عمر جيله " بقصر الاتحادية ، حيث تم عزف النشيد الوطني المصري ، والنشيد الجيبوتي الوطني.