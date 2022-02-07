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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الجيبوتي: نؤكد ثقتنا في قدرة مصر على إدارة مؤتمر المناخ القادم.. فيديو

الرئيس الجيبوتي
الرئيس الجيبوتي

أكد الرئيس الجيبوتي " إسماعيل عمر جيله " ، أنه يثق في حنكة القيادة المصرية في إنجاح قمة المناخ المنتظر عقدها في " شرم الشيخ ".

 

وعبر الرئيس الجيبوتي ، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي ، عن سعادته بحفاوة الاستقبال في قصر الاتحادية ، كما عبر عن تطلعه للمزيد من التعاون بين البلديين .

 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، استقبالا رسميا بقصر الاتحادية.

 

وفي سياق متصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل قليل ، استقبال حرس الشرف في ضيافة الرئيس الجيبوتي " إسماعيل عمر جيله " بقصر الاتحادية ، حيث تم عزف النشيد الوطني المصري ، والنشيد الجيبوتي الوطني.

الرئيس الجيبوتي توك شو الرئيس السيسي

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نص كلمة السيسي بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية جيبوتي

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