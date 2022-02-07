النائب محمد عبد الحميد: رسالة السيسي للفراعنة حظيت بتقدير كل المصريين

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنجوم ولاعبى الفراعنة حظيت بتقدير واحترام كبيرين من كل المصريين ولقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق داخل الشارع الرياضى موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه الرسالة رفيعة المستوى لابنائه داخل صفوف المنتخب المصرى وجهازهم الفنى.

وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم أن الشعب المصري يثق وبلا حدود فى قدرة وكفاءة جميع نجوم منتخب الفراعنة الذين امتعوا المصريين والعرب بأدائهم المهارى والرائع خلال البطولة الافريقية على حصد المزيد من البطولات القادمة.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير والاحترام لجميع لاعبى ونجوم الفراعنة والجهاز الفنى والإداري للمنتخب على ما قدموه من جهد وأداء خلال مباريات هذه البطولة ، مشيداً بالدعم الكبير من الجماهير المصرية ومؤازرتهم للاعبى المنتخب خلال مشوار البطولة.

وكان الرئيس السيسي قد وجه التحية للاعبي المنتخب والجهاز الفني على ما قدموه خلال مشوارهم في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الشخصية بالفيس بوك : أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال.

ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله.