هل يتسبب الإجهاد في حدوث نزيف في الأنف أثناء الحمل؟

أثناء الحمل ، قد تعانين من أعراض مثل التقلبات المزاجية وغثيان الصباح وآلام الجسم أحد أعراض الحمل الشائعة هو نزيف الأنف أو الرعاف ، والذي يصيب واحدة من كل خمس نساء على الرغم من أنه لا يشكل أي مخاطر في الفترة المحيطة بالولادة (خطر على الأم والطفل) ، فكني حذرة من عدم النزيف كثيرًا والحصول على علاج ذاتي أو رعاية في المستشفى ، اعتمادًا على الشدة.

نستعرض من خلال السطور التالية كيف يمكن أن يتسبب الإجهاد فى النزيف أثناء الحمل بحسب ما نشره موقع هيلثي .

هل يمكن أن يتسبب الإجهاد في حدوث نزيف في الأنف أثناء الحمل؟



تظهر بعض الدراسات وجود ارتباط بين التوتر ونزيف الأنف ومع ذلك ، فإن الإجهاد أثناء الحمل شائع جدًا ، حيث أظهرت الأبحاث أن حوالي ثلاث من كل أربع نساء يتعرضن لحدث واحد على الأقل مرهق في 12 شهرًا قبل الولادة .

نزيف الأنف هو عرض شائع متعلق بالحمل ناتج عن زيادة حجم الدم والتقلبات الهرمونية. يمكن أن تسببها نزلات البرد والالتهابات والتهاب الأنف أثناء الحمل. يعتبر نزيف الأنف البسيط غير ضار للأم والطفل. ومع ذلك ، في حالة النزيف المتكرر والغزير ، خاصة في الثلث الثالث من الحمل ، استشيري طبيبك. في حين أنه يمكن إدارة معظم حالات نزيف الأنف أثناء الحمل في المنزل ، فقد يكون العلاج مطلوبًا لنزيف الأنف الحاد.