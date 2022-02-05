علامات الإجهاض في الشهر الثاني بدون نزيف ..لن تتوقعيها

يُعرف الاجهاض باسم فقدان الحمل، وهناك ما يصل إلى نحو 25 في المائة من جميع حالات الحمل التي تم تشخيصها سريريًا تنتهي بالإجهاض.

ومن المرجح أن يحدث الاجهاض في الأسابيع الثلاثة عشر الأولى من الحمل، وقد تتعرض بعض النساء للاجهاض قبل أن يدركن أنهن حوامل، في حين أن النزيف هو أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بالإجهاض، إلا أن هناك أعراضًا أخرى يمكن أن تحدث أيضًا، وفقا لما نشره موقع healthline.

ما هي أكثر أعراض الإجهاض شيوعًا؟

يعتبر النزيف المهبلي أو التبقيع من الأعراض الشائعة للإجهاض، قد يخطئ بعض النساء في أن الإجهاض هو فترة الحيض، لكنها ليست العلامة الوحيدة، وتشمل الأعراض الأخرى للإجهاض ما يلي:

ألم في الظهر

إسهال

غثيان

تقلصات في الحوض (قد تشعر وكأنك في دورتك الشهرية)

ألم شديد في البطن

خروج السوائل من المهبل

الأنسجة القادمة من المهبل

ضعف غير مبرر

اختفاء أعراض الحمل الأخرى ، مثل وجع الثدي أو غثيان الصباح.

إذا قمت بتمرير قطع من الأنسجة من المهبل ، فمن المحتمل أن ينصح طبيبك بالاحتفاظ بأي قطعة في وعاء، حتى يمكن تحليلها، عندما يحدث الإجهاض في وقت مبكر جدًا قد تبدو الأنسجة وكأنها جلطة دموية صغيرة.

قد تعاني بعض النساء من نزيف خفيف أو بقع أثناء الحمل الطبيعي، إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت مستويات النزيف لديك طبيعية ، فاتصل بطبيبك.

ما الذي يسبب الاجهاض؟

في الغالب ، تحدث حالات الاجهاض بسبب تشوهات الكروموسومات، في كثير من الأحيان لا ينقسم الجنين وينمو بشكل صحيح، وينتج عن هذا تشوهات جنينية تمنع تقدم الحمل، وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب الإجهاض ما يلي:

-مستويات الهرمون المرتفعة أو المنخفضة للغاية

-مرض السكري الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد

-التعرض للمخاطر البيئية مثل الإشعاع أو المواد الكيميائية السامة

-الالتهابات

-عنق الرحم الذي ينفتح ويقل قبل أن يتطور الطفل

-تناول الأدوية أو العقاقير غير المشروعة المعروف أنها تؤذي الطفل

-بطانة الرحم

-قد يعرف طبيبك سبب إجهاضك ، لكن في بعض الأحيان يكون سبب الإجهاض غير معروف.

علامات الاجهاض في الشهر الثاني بدون نزيف

خطورة الاجهاض

وأكد موقع mayoclinic ، أنه قد يوحي مصطلح "الاجهاض" بحدوث خطأ ما أثناء الحمل، لكن هذا نادرا ما يكون صحيحا،تحدث معظم حالات الاجهاض بسبب عدم نمو الجنين بالشكل المتوقع.

عوامل الخطر

هناك عوامل مختلفة تزيد من خطورة الإجهاض ، بما في ذلك:

-العمر

النساء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة للإجهاض من النساء الأصغر سنًا، في سن 35 يكون لديك خطر بنسبة 20 بالمائة، أما في سن الأربعين يكون الخطر حوالي 40 في المائة، وفي سن 45 تبلغ النسبة حوالي 80 بالمائة.

-حالات الإجهاض السابقة

النساء اللائي تعرضن لإجهاضين متتاليين أو أكثر أكثر عرضة للإجهاض.

-الأمراض المزمنة

النساء المصابات بحالة مزمنة ، مثل مرض السكري غير المنضبط ، أكثر عرضة للإجهاض.

-مشاكل الرحم أو عنق الرحم

قد تؤدي بعض حالات الرحم أو أنسجة عنق الرحم الضعيفة (عنق الرحم غير الكفء) إلى زيادة خطر الإجهاض.

-التدخين والكحول والمخدرات

النساء المدخنات أثناء الحمل أكثر عرضة للإجهاض من غير المدخنات، كما أن الإفراط في تناول الكحوليات وتعاطي المخدرات بصورة غير مشروعة يزيدان من مخاطر الإجهاض.

-وزن

تم ربط نقص الوزن أو السمنة بزيادة خطر الإجهاض.

-اختبارات ما قبل الولادة الغازية

تحمل بعض الاختبارات الجينية الغازية قبل الولادة ، مثل أخذ عينات من الزغابات المشيمية وبزل السلى ، خطرًا طفيفًا للإجهاض.

مضاعفات الاجهاض

يصاب بعض النساء اللائي يتعرضن للإجهاض بعدوى في الرحم، وهذا ما يسمى أيضًا بالإجهاض الإنتاني، تشمل علامات وأعراض هذه العدوى ما يلي:

حمى

قشعريرة

ألم أسفل البطن

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

الوقاية من الاجهاض

في كثير من الأحيان ، ليس هناك ما يمكنك فعله لمنع الإجهاض، ركزي ببساطة على الاعتناء بنفسك وبطفلك:

اطلبي رعاية منتظمة قبل الولادة.

تجنبي عوامل خطر الإجهاض المعروفة مثل التدخين وشرب الكحوليات وتعاطي المخدرات.

تناول الفيتامينات اليومية.

قلل من تناول الكافيين، وجدت دراسة حديثة أن شرب أكثر من مشروبين يحتويان على الكافيين في اليوم يبدو مرتبطًا بزيادة مخاطر الإجهاض.

خطورة الاجهاض

النزيف والإجهاض

ولكن كيف يبدو نزيف الإجهاض ، وهل يمكن أن يكون لديك إجهاض دون نزيف؟

تشنج الرحم والنزيف هما أكثر أعراض الإجهاض شيوعًا ، كما يقول الدكتور جوشوا هورويتز ، أخصائي أمراض النساء والتوليد والعقم المعتمد من مجلس الإدارة، تحدث بسبب انقباضات تطرد محتويات الرحم، قد تمر المرأة المجهضة أيضًا بجلطات دموية كبيرة وأنسجة جنينية.

على الرغم من أن النزيف أثناء الحمل يكون دائمًا مدعاة للقلق ، إلا أنه لا يشير بالضرورة إلى إجهاض. في الواقع ، ما بين 20 إلى 30٪ من النساء ينزفن قليلاً في بداية الحمل ، ونصفهن فقط يتعرضن للإجهاض ، كما تقول جين فولكنر ، مؤلفة كتاب "الحمل السليم : التنقل في الحمل والولادة الصحيين للأم والطفل"، قد تشمل الأسباب الأخرى للنزيف أثناء الحمل التغيرات الهرمونية وتهيج عنق الرحم والانغراس (عندما تنغرس البويضة في بطانة الرحم).

كشف موقع .parents، أنه قد يكون من الصعب تمييز الفرق بين الإجهاض أو الدورة الشهرية. في الواقع ، إذا كنت لا تدركين أنك حامل ، فقد تعتقدين أن نزيف الإجهاض هو جزء من دورتك الشهرية.

ولكن فيما يلي بعض المؤشرات: قد يبدأ نزيف الإجهاض ببقع خفيفة وتزداد شدته مع إفراغ الرحم، قد يبدأ أيضًا بشكل مفاجئ وبشدة ، خاصة إذا فقدت الطفل في الثلث الثاني من الحمل ؛ وذلك لأن حجم الجنين أكبر وبالتالي سيكون لديك المزيد من أنسجة الإجهاض لطردها، (فقدان الحمل العفوي في الثلث الثاني من الحمل أقل شيوعًا ، ويحدث فقط في 2٪ من حالات الحمل) كما يأتي الإجهاض مع مضاعفات بكميات دم أكبر من حالات الحمل المفرد.

من حيث اللون ، يمكن أن يتراوح نزيف الإجهاض من الأحمر إلى البني إلى الوردي، من المحتمل أن تكون الجلطات الدموية الناتجة عن الإجهاض أكبر من تلك التي تمر بها خلال الدورة الشهرية ، وقد تحتوي أيضًا على أنسجة جنينية.

كمية ومدة إجهاض الدم "النزيف"

تعتمد على الحمل ومع ذلك ، يمكن توقع حدوث أكبر نزيف لعدة ساعات بعد بدء الإجهاض ، حيث يقوم جسمك بطرد معظم أنسجة الإجهاض، قد تعانين أيضًا من نزيف أخف بعد الإجهاض لمدة أسبوع أو أسبوعين إضافيين.

النزيف والإجهاض

علامات الاجهاض في الشهر الثاني بدون نزييف

في معظم الأحيان ، يكون النزيف هو أول علامة على الإجهاض، ومع ذلك ، يمكن أن يحدث الإجهاض بدون نزيف ، أو قد تظهر أعراض أخرى أولاً.

تفضل العديد من النساء مصطلح "فقدان الحمل" على "الإجهاض"، يعتبر فقدان الحمل أكثر شيوعًا خلال الأسابيع الأولى من الحمل ، وتقل المخاطر بشكل مطرد مع تقدم الحمل.

من المهم أن تتذكر أن أعراض الحمل تتغير بمرور الوقت، هذه التغييرات لا تشير دائمًا إلى فقدان الحمل.

يجب على أي شخص يعتقد أنه فقد حمله ، مع أو بدون نزيف ، التماس العناية الطبية، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday .

متى يحدث فقدان الحمل بدون نزيف؟

لا ينطوي فقدان الحمل دائمًا على نزيف. في الواقع ، قد لا تعاني المرأة من أي أعراض ولا تتعرف على الخسارة إلا عندما لا يتمكن الطبيب من اكتشاف ضربات القلب أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية الروتينية.

يحدث النزيف أثناء الحمل عندما يفرغ الرحم، وفي بعض الحالات يموت الجنين ولا يفرغ الرحم ولا ينزف دم المرأة.

يشير بعض الأطباء إلى هذا النوع من فقدان الحمل على أنه إجهاض مفقود، قد تمر الخسارة دون أن يلاحظها أحد لعدة أسابيع ، وبعض النساء لا يطلبن العلاج.

وفقًا لجمعية الحمل الأمريكية ، تحدث معظم الخسائر خلال الأسابيع الثلاثة عشر الأولى من الحمل، في حين أن ما يقدر بنحو 10-25 في المائة من جميع حالات الحمل المعروفة تنتهي بفقدان الحمل ، فإن الفقد في النصف الثاني من الحمل نادر جدًا.

أعراض ما بعد النزيف

بعض النساء ليس لديهن أعراض خارجية لفقدان الحمل، عندما تحدث الخسارة في وقت مبكر ، قد يكون لدى المرأة القليل من علامات الحمل ، مما قد يجعل تحديد الخسارة أكثر صعوبة.

من الطبيعي أن تختبر تغيرات في علامات الحمل بمرور الوقت ، لا سيما في الانتقال من الثلث الأول إلى الثلث الثاني من الحمل، هذه التغييرات لا تشير عادة إلى فقدان الحمل.

تتضمن بعض العلامات التحذيرية لفقدان الحمل دون نزيف ما يلي:

انخفاض مفاجئ في علامات الحمل

اختبارات الحمل التي تظهر نتيجة سلبية

الغثيان والقيء أو الإسهال

ألم في الظهر

إذا تقدم الحمل ، فقد تتباطأ حركة الجنين أو تتوقف بشكل ملحوظ.