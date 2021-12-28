معدلات الإجهاض حسب الأسبوع والعمر.. المخاطر والإحصاءات.. وأهم النصائح في حالة التعرض لفقدان الحمل

كم عدد حالات الحمل التي تنتهي بالإجهاض؟

متى يحدث الإجهاض؟

ما هي معدلات الإجهاض حسب الأسبوع؟

ما هي معدلات الإجهاض حسب العمر؟

خطر الإجهاض وأطفال الأنابيب

معدل الإجهاض المتكرر

احتمال الإجهاض بعد ضربات قلب الجنين

متى ينخفض ​​خطر الإجهاض؟

ماذا يجب أن تفعلين إذا كنتِ تعانين من فقدان الحمل؟

الإجهاض العفوي أو فقدان الحمل في سن مبكر، هو فقدان الجنين قبل 20 أسبوعا من الحمل. قد تختلف معدلات الإجهاض بين النساء بسبب العديد من العوامل.

كشف موقع هيلثي عن إحصائيات الإجهاض بناءً على العمر وأسابيع الحمل وفرص الإجهاض في علاجات الخصوبة ومعدلات الإجهاض المتكرر.



كم عدد حالات الحمل التي تنتهي بالإجهاض؟



قد يحدث الإجهاض التلقائي أو فقدان الحمل لما يقرب من نصف حالات الحمل قبل أن تعرف المرأة أنها حامل. حوالي 10 إلى 15٪ من حالات الحمل المعروفة تنتهي بالإجهاض .

قد تحدث حوالي 15٪ من حالات الإجهاض في الثلث الثاني من الحمل ، أي ما بين 13 و 19 أسبوعًا من الحمل غالبًا ما يُطلق على حالات الإجهاض في الأثلوث الثاني اسم الإجهاض المتأخر. يُطلق على فقدان الحمل الذي يحدث بعد 20 أسبوعًا من الحمل ولادة جنين ميت ، ولا يتم تضمينه في إحصاءات الإجهاض.



من الممكن أن يكون لديك حمل صحي بعد الإجهاض ، وهذه عملية طبيعية. يجب أن تحاول فهمه وعدم التأثر به عاطفياً. لا يتم تضمين الإنهاء الطبي للحمل (MTP) أو الإجهاض الطبي والإجهاض الذاتي أو الإجهاض الذاتي في المعدلات المذكورة أعلاه.



متى يحدث الإجهاض؟



تميل معظم حالات الإجهاض إلى الحدوث في الأشهر الثلاثة الأولى ، أي خلال الأسابيع الثلاثة عشر الأولى ، وتمثل هذه الفترة حوالي 80-85٪ من جميع الحالات من بين هؤلاء ، تحدث معظم حالات الإجهاض خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل.

يمكن أن يكون خطر الإجهاض أعلى أو أقل في كل مرحلة من مراحل الحمل ، اعتمادًا على عوامل متعددة تتعلق بالأم والجنين. يمكن أن يعود فقدان الحمل المبكر إلى عوامل وراثية ، مثل تشوهات الكروموسومات في الجنين. غالبًا ما تكون عوامل فقدان الحمل المبكر خارجة عن سيطرة النساء.



ما هي معدلات الإجهاض حسب الأسبوع؟



قد يختلف معدل الإجهاض تبعًا لعوامل متعددة بين النساء.

يمكن أن يكون الخطر النسبي للإجهاض بحلول أسبوع الحمل كما يلي .

3-4 أسابيع: هذا هو الوقت الذي يحدث فيه الزرع بعد آخر دورة شهرية ، وتصبح اختبارات الحمل إيجابية. 50-75٪ من فقدان الحمل يحدث قبل اختبار الحمل الإيجابي ، أي قبل الأسبوع الرابع. وهذا ما يسمى بالحمل الكيميائي وغالبًا ما يشار إليه بأعراض الحمل والإجهاض الأخرى.

الأسبوع الخامس: يمكن أن يكون معدل الإجهاض حوالي 21.3٪ ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2013. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك خطر أعلى أو أقل لفقدان الحمل اعتمادًا على أسباب الأم والجنين.

6-7 أسابيع: تبلغ نسبة الإجهاض خلال هذا الأسبوع حوالي 5٪ لأنها نقطة يتم فيها الحصول على نبضات قلب الجنين.

8-13 أسبوعًا: ينخفض ​​معدل الإجهاض في هذه الفترة إلى حوالي 2-4٪.

14 - 20 أسبوعًا: هناك احتمال بنسبة 1٪ فقط للإجهاض خلال هذه الأسابيع.



ما هي معدلات الإجهاض حسب العمر؟



يزداد معدل الإجهاض عادةً مع تقدم العمر. يمكن أن يكون تدهور جودة البويضة مع تقدم العمر أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل فقدان الحمل مع تقدم عمر الأم. تعاني البويضة من مشاكل وراثية على شكل تشوهات صبغية.



تواتر فقدان الحمل للنساء في مختلف الأعمار هو التالي .

عمر تكرار

20-30 سنة 9-17٪

35 سنة 20٪

40 سنة 40٪

45 سنة 80٪

ملحوظة: يمكن أن يزيد عمر الأب الذي يزيد عن 35 عامًا من خطر الإجهاض التلقائي .

إن خطر الإجهاض المذكور أعلاه يعتمد بشكل بحت على عمر الأم. ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر العديد من عوامل الخطر الأخرى ، مثل الأمراض المزمنة ونمط الحياة والتغيرات الهرمونية ، على معدل الإجهاض.

خطر الإجهاض وأطفال الأنابيب



هناك فرصة لفقد الحمل المبكر في 10-25٪ من دورة IVF-ET (الإخصاب في المختبر ونقل الأجنة) قد يؤثر فقدان الحمل بعد إجراء التلقيح الاصطناعي عليك عاطفيًا وجسديًا وماليًا لأن الحمل لا يستمر وغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى دورة أخرى من أطفال الأنابيب.



الإجهاض هو مؤشر على أن الجنين قد تم زرعه في الرحم. يعتبر الحمل الكيميائي الحيوي (اختبار الحمل الإيجابي) أيضًا مؤشرًا إيجابيًا للحمل.

يمكن أن تكون التشوهات الكروموسومية سببًا مهمًا للإجهاض السريري التلقائي.

معدل الإجهاض المتكرر



الإجهاض المتكرر أو الإجهاض المعتاد أو فقدان الحمل المتكرر (RPL) هو فقدان ثلاث مرات حمل متتالية قبل 20 أسبوعًا من آخر دورة شهرية. حوالي 1-2٪ من النساء قد يعانين من الإجهاض المتكرر ، ويمكن أن يترك الكثير من الأزواج منهكين جسديًا وعقليًا .



يمكن أن يكون الإجهاض المتكرر ناتجًا عن عوامل وراثية أو أمراض المناعة الذاتية أو العدوى أو المشكلات التشريحية أو أسباب أخرى غير معروفة. يمكنك طلب مساعدة الخبراء لتحديد السبب والعلاج لحمل صحي في المستقبل.

احتمال الإجهاض بعد ضربات قلب الجنين



ينخفض ​​معدل الإجهاض عند النقطة بعد اكتشاف دقات قلب الجنين على الموجات فوق الصوتية . تشير بعض الدراسات إلى انخفاض معدل الإجهاض بنسبة 10٪ بمجرد اكتشاف نبضات قلب الطفل .



قد لا تكون العديد من النساء على دراية بنبض قلب الجنين حتى أول فحص بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة بحلول الأسبوع الحادي عشر أو الثاني عشر. ومع ذلك ، فإن أولئك الذين خضعوا لعلاج الخصوبة قد يخضعون لفحوصات مبكرة للكشف الدقيق عن خطر الإجهاض بناءً على نبضات قلب الجنين.

متى ينخفض ​​خطر الإجهاض؟



ينخفض ​​معدل فقد الحمل أو الإجهاض أسبوعيًا مع تقدم الحمل. قد يبدأ خطر الإجهاض في الانخفاض في وقت مبكر عندما يتم اكتشاف دقات قلب الجنين ، وهو حوالي الأسبوع السابع من الحمل. ومع ذلك ، يحدث انخفاض كبير في معدل الإجهاض بعد 12 أسبوعًا من الحمل.



يمكن أن يعتمد الانخفاض في معدل الإجهاض أيضًا على عوامل الخطر الأخرى. على سبيل المثال ، يمكن أن تسبب تشوهات الكروموسومات فقدان الحمل في وقت مبكر ، في حين أن عوامل الأم مثل الأورام الليفية يمكن أن تؤدي إلى الإجهاض المتأخر.

ماذا يجب أن تفعلين إذا كنتِ تعانين من فقدان الحمل؟



يمكنك استشارة طبيب أمراض النساء أو أي طبيب آخر إذا تعرضت للإجهاض. يمكنهم تقديم العلاج المطلوب أو مساعدتك في تحديد سبب فقدان الحمل وحلها.

قد لا يتم طرد أنسجة الحمل بالكامل أثناء الإجهاض في بعض الحالات. قد تحتاجين إلى فحص بالموجات فوق الصوتية لتأكيد الإجهاض الكامل. إذا تركت أي أنسجة في الرحم ، فقد يبدأ طبيبك في العلاج لإزالة هذه الأنسجة وتجنب المضاعفات.

قد يتطلب النزيف الغزير وعلامات العدوى (الإجهاض الإنتاني) رعاية طارئة لأنها قد تكون مهددة للحياة. يمكن لطبيبك أيضًا أن يقترح تدابير وقائية ، مثل الغلوبولين المناعي للعامل الريسوسي ، إذا كان لديك فصيلة دم من نوع Rh سالب لتجنب المشاكل في الحمل التالي.

قد يختلف الوقت المستغرق للتعافي من الإجهاض والعودة إلى فترات منتظمة في كل امرأة ، اعتمادًا على مرحلة الحمل والعوامل الجسدية والعاطفية الأخرى. يمكنك طلب الاستشارة الطبية للتخطيط للحمل التالي والتفكير في تناول الفيتامينات والمكملات المعدنية قبل الولادة في وقت مبكر من الحمل.