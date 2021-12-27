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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدائل علاج الأسنان أثناء الحمل وحيل للحفاظ على صحة فمك

بدائل علاج الأسنان
بدائل علاج الأسنان

بدائل علاج الأسنان أثناء الحمل عديدة خاصة أن علاج الأسنان أثناء  الحمل يحمل الكثير من المخاطر لبعض الحوامل ،  قد يجعل الحمل النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان.

ويمكن اعتبار صحة الفم جزءًا مهمًا من رعاية ما قبل الولادة ، نظرًا لأن سوء صحة الفم أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية سيئة للأم والطفل.

مخاطر علاج الأسنان أثناء  الحمل وطرق العلاج 


وفقال لموقع “webmd ”يمكنك الحصول على علاج الأسنان في أي وقت أثناء الحمل. إذا كان العلاج اختياريًا فحاولي أن يكون في الثلث الثاني من الحمل.

 

 

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على صحة فمك بشكل جيد قبل الحمل وأثناءه وبعده:

-قبل الحمل .. حاولي تحديد موعد مع طبيب الأسنان قبل الحمل . بهذه الطريقة ، يمكن تنظيف أسنانك، وفحص أنسجة اللثة بعناية ، ويمكن علاج أي مشاكل تتعلق بصحة الفم قبل الحمل.

-العناية بالأسنان أثناء الحمل  .. أخبري  طبيب الأسنان (والطبيب) إذا كنت حاملاً. يمكن إجراء فحص الأسنان الروتيني في أي وقت أثناء الحمل. 


-لا تفوتي موعد فحص الأسنان .. لمجرد أنك حامل. الآن أكثر من أي وقت آخر ، تعد الفحوصات المنتظمة مهمة لأن الحمل يسبب تغيرات هرمونية تزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة واللثة الرقيقة التي تنزف بسهولة ، وهي حالة تسمى التهاب اللثة أثناء الحمل .

 

- إذا كنت تعانين بالفعل من مرض شديد في اللثة ، فإن الحمل يمكن أن يزيد الأمر سوءًا، وانتبه بشكل خاص لأي تغيرات في لثتك أثناء الحمل. إذا حدث ألم أو نزيف أو تورم اللثة في أي وقت أثناء الحمل ، فتحدث مع طبيب الأسنان أو أخصائي اللثة في أسرع وقت ممكن.


-اغسلي أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين في اليوم واستخدم الخيط مرة في اليوم. 

 

-استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة يمكن للتنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط أن يزيل البلاك ويساعد في الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك.


-استخدام مضادات الحموضة .. أو اشطف فمك بمزيج من 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 1 كوب من الماء. يمكن أن يساعد الشطف في تقليل كمية الحمض في فمك


-تناولي الأطعمة الصحية .. وقللي من تناول الحلويات و تشمل الأطعمة الصحية الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم وقللي من تناول الحلويات والأطعمة السكرية وشرب الماء بدلاً من المشروبات السكرية و يساعد تناول الأطعمة الصحية على تزويدك أنت وطفلك الذي ينمو بمغذيات مهمة.

 

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