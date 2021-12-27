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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 فواكه مهملة تساعد على رفع مناعتك أثناء الحمل

صدى البلد

فواكه عديدة تعد مفيدة أثناء الحمل فهي تعد غنية بالألياف التي تساعد على تسهيل   حركة الأمعاء عند النساء الحوامل إليك أبرز تلك الفواكه وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.


1. المشمش:


المشمش  غني بالألياف وممتاز لتسهيل حركة الأمعاء عند النساء والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي أثناء الحمل .
يحتوي المشمش على فيتامين A و C و E وبيتا كاروتين والفوسفور والسيليكون والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.
يعد الشمش مصدر جيد للمغذيات الدقيقة مثل النحاس والمغنيسيوم والمنغنيز. تشكل هذه المعادن مكونًا أساسيًا لبعض الإنزيمات وهي حيوية للحفاظ على الأداء الأيضي للجسم.

2. الكرز:


الكرز مصدر كبير لفيتامين سي  وأثناء الحمل ، سوف تحتاجين إلى كميات كافية من فيتامين سي لمحاربة الالتهابات مثل نزلات البرد والطفح الجلدي.
يساعد تناول الكرز أيضًا في إمداد الدم إلى المشيمة والطفل بكفاءة.
يأتي الكرز مليئًا بالميلاتونين ، وهو هرمون قوي مضاد للأكسدة يساعد في تحفيز نمو الخلايا أثناء شد بطنك أثناء الحمل .
يقول الخبراء أن الميلاتونين يساعدك أيضًا في الحصول على نوم جيد ليلاً .

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3 - العنب:


يمكن أن يكون العنب خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة أثناء الحمل.
إنها مليئة بالعناصر الغذائية الحيوية مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف والأحماض العضوية والبكتين وأحماض الفوليك وأكثر من ذلك تساعد في التغيرات البيولوجية أثناء الحمل.
تحتوي على مضادات الأكسدة بما في ذلك الفلافونول واللينالول والأنثوسيانين والتانين والجيرانيول ، مما يعزز المناعة ويمنع الالتهابات .

 

4. الجوافة:


تساعد الجوافة على تنظيم جهاز المناعة وضغط الدم أثناء الحمل فهي غنية بفيتامين C و E و iso-flavonoids والكاروتينات والبوليفينول .
يساعد حمض الفوليك الموجود في الفاكهة على منع عيوب الأنبوب العصبي.
إن تناول الجوافة أفضل من شرب كوب من عصير البرتقال إذا نظرت إلى محتواها من فيتامين سي 

5. الكيوي:


الكيوي عبارة عن ثمار غنية بالعناصر الغذائية 
تقل احتمالية إصابتك بالسعال أو البرد أو الصفير إذا كنت تأكل الكيوي كل يوم.
الكيوي غني بالفيتامينات والمعادن. تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك وفيتامين B3 و C و K والنحاس والمغنيسيوم.
إنها قوة من مضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين.

 

الحمل النساء الحوامل تسهيل حركة الأمعاء فواكة حركة الامعاء

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