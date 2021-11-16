لا تستغرق وقتا طويلا.. التحضير للإجهاض الجراحي والتكلفة

لا تستغرق عمليات الإجهاض الجراحية وقتًا طويلاً ، ويمكن لمعظم النساء العودة إلى المنزل في نفس اليوم. ومع ذلك ، فإن الإجراء له أيضًا مضاعفات مثل العدوى والنزيف والإصابات. يمكنك مناقشة الفوائد والمخاطر مع مقدم الرعاية الصحية واختيار أفضل طريقة للإجهاض بناءً على العوامل الفردية والسياسات القانونية.

نستعرض من خلال السطور التالية كيفية التحضير للإجهاض الجراحي وفقا لما نشره موقع هيلثى .

التحضير للإجهاض الجراحي

وفقًا لإرشادات السياسة السريرية للاتحاد الوطني للإجهاض 2020 لرعاية الإجهاض ، يتم تقديم المشورة لجميع النساء أو الأزواج الذين يفكرون في الإجهاض دون إصدار أحكام بشأن الاحتمالات الأخرى.

و الخطوات لإعداد الإجهاض يمكن أن تشمل :



يمكن إجراء جلسات التثقيف الصحي ، وقد تستغرق حوالي 20 إلى 40 دقيقة. قد يناقش مقدمو الرعاية الصحية خيارات مثل استمرار الحمل والتبني والأبوة والأمومة وإنهاء الحمل. قد يناقشون أيضًا طرق تحديد النسل المستقبلية (منع الحمل). إذا رغبت في إنهاء الحمل ، فقد يناقش الأطباء مخاطر وفوائد وتفاصيل إجراءات الإجهاض.

سيراجع الأطباء تاريخك الطبي ، والاختبارات المعملية ، وصور الموجات فوق الصوتية لتقدير عمر الحمل. بناءً على عمر الحمل وعوامل أخرى ، يتم التخطيط لطريقة الإجهاض.

تحقق من معلومات التأمين واجمع الدفعة المشتركة إذا كان ذلك ممكنًا قبل الإجراء.

يتم توقيع الموافقة المسبقة قبل الإجراء بعد مناقشة التفاصيل.

يتم تقييم العناصر الحيوية ، مثل النبض وضغط الدم والوزن ، قبل الإجراء ، ويتم إعطاء التخدير المناسب.

يتم ضمان خصوصية وسلامة الإجراء في جميع العيادات المعتمدة ، ولم يتم تحديد أي امرأة في منطقة الانتظار على أنها ترغب في الإجهاض. إذن ولي الأمر مطلوب لعمليات إجهاض القاصرين (أقل من 18 عامًا) والأشخاص المصابين بأمراض عقلية.

إجراءات الإجهاض الجراح يمكن لأطباء التوليد وأمراض النساء المعتمدين من البورد إجراء عمليات الإجهاض الجراحية إذا كانت هناك أسباب وجيهة. بعد التخدير يمكن أن تشمل خطوات التوسيع والإخلاء :

يتم ملاحظة المهبل وعنق الرحم باستخدام منظار ويتم تعقيمهما

يتم شد (توسع) عنق الرحم بواسطة قضبان رفيعة تسمى الموسعات

يتم إدخال ملقط ضيق في الرحم وإزالة محتويات الحمل

يتم إدخال أنبوب متصل بآلة الشفط في عنق الرحم ، ويتم إخراج محتويات الحمل المتبقية من الرحم

قد يستغرق إجراء التوسيع والإخلاء (D&E) من 10 إلى 20 دقيقة ، ولا يشعر بالألم أثناء العملية. بعد الإجراء ، سيتم نقلك إلى منطقة الإفاقة. لا ينصح بالقيادة لمدة 24 ساعة بعد التخدير.

في إجراء الشفط ، يتم وضع موسعات عنق الرحم قبل العملية بيوم واحد أو قبلها بساعات قليلة. في خطوات الشفط ويمكن أن تشمل:

يتم إدخال منظار بعد وضعه في وضعية فحص الحوض ، ويتم تعقيم المهبل وعنق الرحم

يتم حقن مخدر موضعي لتخدير عنق الرحم ، ويتم إعطاء دواء للألم أو التخدير عن طريق الوريد أو عن طريق الفم ؛ يمكن أيضًا إعطاء الأدوية لتقليل فقدان الدم ، مثل فازوبريسين

يتسع عنق الرحم ، ويتم إدخال القنية (الأنبوب) عبر عنق الرحم لسحب أنسجة الحمل من الرحم

قد يستغرق الشفط بالمكنسة الكهربائية من 10 إلى 15 دقيقة ، وقد تشعر بعض النساء بالغثيان أو التعرق أو الإغماء بعد العملية

قد تحتاج بعض النساء إلى إجراء تمدد وكحت (D&C) بعد الشفط بالتخلية إذا بقيت أي أنسجة حمل في الرحم

غالبًا ما يستخدم الميزوبروستول لتليين عنق الرحم عند بعض النساء قبل إجراء الإجهاض الجراحي. يتم إعطاء حقن المضادات الحيوية أيضًا قبل الإجراء لمنع العدوى.

الشفاء بعد الإجهاض الجراحي

يمكنك العودة إلى المنزل في نفس يوم الإجراء إذا لم تكن هناك مضاعفات. ومع ذلك ، قد تحتاج النساء اللائي خضعن للتخدير إلى المساعدة وغالبًا ما يبقين في المستشفى أو يتم تحذيرهن للقيام بأنشطة معينة مثل القيادة لمدة 24 ساعة.



بين النساء اللواتي يتلقين التخدير الموضعي ، يمكن ملاحظة الشفاء بشكل أسرع إذا تم إجراؤه قبل 14 أسبوعًا ، وغالبًا ما يمكن للنساء العودة إلى المنزل دون رقابة والقيادة في وقت أقرب. ومع ذلك ، مع جميع أنواع الإجهاض الجراحي ، فإن زيادة عمر الحمل يمكن أن يؤدي إلى تعافي أبطأ .

يتم وصف المضادات الحيوية عند التفريغ ، وقد يصف الطبيب أيضًا وسائل منع الحمل في بعض الحالات. قد يستمر النزيف والمغص لمدة أسبوع أو أسبوعين. ومع ذلك ، يمكن لمعظم النساء العودة إلى عملهن وأنشطتهن في غضون يوم أو يومين بعد الإجهاض الجراحي. ومع ذلك ، يمكنك اتباع تعليمات الرعاية التي يقدمها الطبيب حتى تتعافى تمامًا. ليست هناك حاجة لزيارات المتابعة ما لم تكن هناك مضاعفات.

تكلفة وفعالية الإجهاض الجراحي



يمكن أن تختلف تكلفة الإجهاض الجراحي بناءً على عدة عوامل ، بما في ذلك نوع الإجراء وعمر الحمل والرعاية الداعمة الأخرى التي تتطلبها المرأة ، إن وجدت. في بعض الحالات ، قد ترتبط التكلفة المتزايدة بتحسين النتائج. على سبيل المثال ، وجدت دراسة عن تحليل تكلفة إجراءات الإجهاض الجراحي زيادة في التكلفة قدرها 336 دولارًا مرتبطة بزيادة الفعالية بنسبة 13٪. كانت هذه التحليلات حساسة لاحتمالية النجاح وتكلفة الزيارة والزيارات الإضافية. كانت إجراءات المرضى الداخليين أكثر تكلفة من الشفط الفراغي للمرضى الخارجيين .