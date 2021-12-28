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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي معدلات الإجهاض أسبوعيا وحسب العمر؟

الإجهاض
الإجهاض

تتعرض الكثير من السيدات الحوامل للإجهاض ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، فما معدل الإجهاض حسب الأسبوع والعمر ؟

 

كشف موقع الإجهاض حسب الأسبوع والعمر تتمثل فى الأتي :

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ما هي معدلات الإجهاض حسب الأسبوع؟


قد يختلف معدل الإجهاض تبعًا لعوامل متعددة بين النساء.

يمكن أن يكون الخطر النسبي للإجهاض بحلول أسبوع الحمل كما يلي .

3-4 أسابيع: هذا هو الوقت الذي يحدث فيه الزرع بعد آخر دورة شهرية ، وتصبح اختبارات الحمل إيجابية. 50-75٪ من فقدان الحمل يحدث قبل اختبار الحمل الإيجابي ، أي قبل الأسبوع الرابع. وهذا ما يسمى بالحمل الكيميائي وغالبًا ما يشار إليه بأعراض الحمل والإجهاض الأخرى.

الأسبوع الخامس: يمكن أن يكون معدل الإجهاض حوالي 21.3٪ ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2013. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك خطر أعلى أو أقل لفقدان الحمل اعتمادًا على أسباب الأم والجنين.
6-7 أسابيع: تبلغ نسبة الإجهاض خلال هذا الأسبوع حوالي 5٪ لأنها نقطة يتم فيها الحصول على نبضات قلب الجنين.

8-13 أسبوعًا: ينخفض ​​معدل الإجهاض في هذه الفترة إلى حوالي 2-4٪.
14 - 20 أسبوعًا: هناك احتمال بنسبة 1٪ فقط للإجهاض خلال هذه الأسابيع.


ما هي معدلات الإجهاض حسب العمر؟


يزداد معدل الإجهاض عادةً مع تقدم العمر. يمكن أن يكون تدهور جودة البويضة مع تقدم العمر أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل فقدان الحمل مع تقدم عمر الأم. تعاني البويضة من مشاكل وراثية على شكل تشوهات صبغية.


تواتر فقدان الحمل للنساء في مختلف الأعمار هو التالي .

عمر تكرار
20-30 سنة 9-17٪
35 سنة 20٪
40 سنة 40٪
45 سنة 80٪
ملحوظة: يمكن أن يزيد عمر الأب الذي يزيد عن 35 عامًا من خطر الإجهاض التلقائي .

إن خطر الإجهاض المذكور أعلاه يعتمد بشكل بحت على عمر الأم. ومع ذلك ، يمكن أن تؤثر العديد من عوامل الخطر الأخرى ، مثل الأمراض المزمنة ونمط الحياة والتغيرات الهرمونية ، على معدل الإجهاض.

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