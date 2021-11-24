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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 مشروبات تسبب الإجهاض إحذري تناولها خلال الحمل

صدى البلد

هناك كثيرات من النساء اللواتي تحملن في سن صغير ولم يكن لديهن أي معرفة أو ثقافة بالمشروبات والأطعمة والأشياء الأخرى التي تسبب خطورة عل الجنين وتؤدي به إلى الإجهاض.

 

بالتالي تتعرض لخسارة جنينها دون قصد لذلك يجب على كل امرأة حامل وخاصة في الشهور الأولى أن تعرف ما هي الأكلات والمشروبات الممنوعة والتي تضر صحتها وصحة جنينها.

 

ونقدم لك فى هذا التقرير 7 مشروبات تسبب الإجهاض إحذري تناولها خلال الحمل، وذلك وفقا  لموقع breastcancer.
 

١مشروب اليانسون

على الرغم من الفوائد الصحية لعشبة اليانسون إلا أنه من الأعشاب الضارة للمرأة الحامل والتي تزيد من مخاطر الإجهاض.


فاليانسون غني بمادة الأنيتول التي تسمم الأعصاب المركزية عند الجنين. يسبب تشوهات دماغية تمنع من اكتمال الجنين وبالتالييحدث الإجهاض.

 

٢مشروب الأناناس والبابايا

من عصائر الفاكهة الضارة للمرأة الحامل عصير الأناناس وعصير البابايا. ذلك لأن الأناناس يحتوي على خواص تساعد على ليونة المهبلوانقباض الرحم وتنشيطه.

يحتوي عصير الأناناس على بعض الإنزيمات التي تسهل من فتح عنق الرحم ويسبب الإجهاض والنزيف الحاد مما يؤدي إلى نزول الجنينوعدم اكتماله.

 

٣الشاي والقهوة والمشروبات الغازية

يوصى بتوخي الحذر عند تناولها خلال الحمل القهوة ومصادر الكافيين،فقد حذرت العديد من الأبحاث والدراسات من بعض المخاطر التيقد تسببها كثرة تناول القهوة ومصادر الكافيين بشكل خاص كالشاي والمشروبات الغازية وخاصة الكولا السوداء حيث تعمل على ارتفاعنسبة الإجهاض بشكل كبير جدًا.

 

كما أن مادة الصودا تمنع من اكتمال نمو الجنين ويؤثر على عظامه بشكل سلبي.

 

عشبة الميرمية:

هي من الأعشاب الأكثر خطورة على المرأة الحامل لأنها تسبب الإجهاض،تؤدي عشبة الميرمية إلى انخفاض نسبة السكر فيالدم بصورة كبيرة مما تزيد عند الحامل من احتمالية الإصابة بالجلطات الدماغية والنوبة القلبية التي تسبب الاجهاض.

 

كما أن عشبة الميرمية تسهم في تحفيز انقباض أوردة الرحم وتساعد على زيادة تقلصاته مع الشعور بالألم الحادة فيالبطن ومن ثم حدوث نزيف وهذه الحالات تزيد من مخاطر التعرض للإجهاض.

 

لذلك ابتعدي تمامًا عن تناول عشبة الميرمية، مثلها أعشاب البابونج وجوزة الطيب وعرق السوس والكمون والشاي الأخضر وشاي الأقحوان.

 

مشروب القرفة

تساعد عيدان القرفة على نزول دم الحيض وتنظيف الرحم من بقايا دم الحيض الفاسد لذلك فإنها غيز محبذة خلال الحمل.
 

عندما يحدث الحمل لا بد من الحذر من شرب مشروب القرفة أو استعمالها بكثرة في الطبخات لأن كثرتها قد تسبب نزيف عند الحامل وتؤديإلى فتح عنق الرحم وخسارة الجنين.

 

لأن مسحوق القرفة غني بمركب الكومارين الذي يعمل على انقباضات الرحم والتي يزيد من مخاطر الإجهاض بشكل كبير.

 

لذلك لا تتناولي القرفة بوفرة خلال فترة الحمل وخاصة في الشهور الأولى، لكن يفضل تناولها خلال الشهر التاسع لكي تزيد من تنشيط الرحم وتسهل من عملية الولادة.

7 مشروبات تسبب الإجهاض إحذري تناولها خلال الحمل اطعمة تسبب الاجهاض الاجهاض

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