طبيب المنتخب: أبو جبل قال لي لو رجلي مقطوعة مش هخرج..فيديو

قال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم، إنه فخور بـ عمله مع كل لاعبي منتخب مصر طوال فترة البطولة .

وأضاف محمد أبو العلا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لاعبو المنتخب كانوا ملتزمين طوال الوقت لأي تعليمات".

وتابع محمد أبو العلا:" ابو جبل كان متعاون جدا في فترة إصابته كي يعود بشكل سريع للملاعب، وبعد إصابة ابو جبل عملنا اشعة رنين ونتائج الرنين سمحت لإمكانية تواجد أبو جبل في المباريات ".

وأكمل محمد أبو العلا :"أنا عارف إن محمد أبو جبل قوي ولما وقع على الأرض قلت أكيد في حاجة وفي لحظة معينة مش هنقدر نخاطر بيه".

ولفت محمد ابو العلا:" محمد أبو جبل قالي لو رجلي مقطوعة أنا مش هخرج من المباراة وفي النهاية قررنا أن يتم تغيير أبو جبل ".