خطوات توطين صناعة السيارات في مصر .. مكاسب منتظرة | فيديو

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن مصانع السيارات هي أكبر استيعاب للشباب في المستقبل، للعمل فيها، خاصة أن هناك العديد من المصانع التي تخدم المصنع الأم الخاص بصناعة السيارات .

وأضاف علاء حمدي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي" ، إن أكبر دول في صناعة السيارات هي الصين وأمريكا، لافتا إلى أن تشجيع الرئيس للاستثمار سيجلب المصانع الينا ، خاصة ان مصر لديها المؤهلات كاملة التي تحتاج اليها صناعة السيارات بالإضافة إلى الخبرات .

وأوضح علاء ، أن الكباري والطرق هي أكبر قيمة لجميع الصناعات، مشيرا الي ان مجلس النواب وضع مؤشرات من اجل الوصول الى الهدف الرئيسي وهو توطين صناعة السيارات في مصر .