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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| وزارة التجارة تطلق استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية

وزارة الصناعة والثروة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أطلقت وزارة التجارة استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية، وذلك في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات.
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وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “ واس” إن الاستبيان يتضمن أسئلة موجهة للمتسوق الإلكتروني " لقياس " رضاه من خلال تحديد المتجر الإلكتروني الذي يتعامل معه، وآلية التسوق ومناسبتها له، وجودة المنتجات المعروضة، ووضوح الأسعار، ومدى التزام المتجر بالتوصيل، ومطابقة المنتجات المستلمة لما تم طلبه، إضافة إلى الالتزام بحفظ حقوق المستهلك، ووضوح إجراءات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع، وملاءمة خيارات الدفع وغيرها من الخدمات.

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وأكدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمتسوقين والتنسيق المباشر مع المتاجر الإلكترونية لرفع كفاءتها، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء بشكل دوري تُناقش مع المتاجر والمستهلكين بكل شفافية.
وقد اجتمع وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في شهر يوليو الماضي مع ممثلي المتاجر الإلكترونية لبحث تطوير قطاع التجارة الإلكترونية ومعالجة التحديات التي تواجهه، والمرتبطة بحقوق المتسوق الإلكتروني في الاستبدال والاسترجاع، وجودة البضاعة المَبِيْعَة، وسرعة معالجة بلاغات وشكاوى المستهلكين، وغيرها من الخدمات التي يجب الارتقاء بها لرفع رضا المتسوق وثقته في المتاجر، في ظل الإقبال المتزايد على قطاع التجارة الإلكترونية محليًا وعالميًا.
 

اقتصاد السعودية اخبار الخليج وزارة الصناعة السعودية المتاجر الإلكترونية

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