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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| مصر تترأس الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ109.. اليوم

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

تبدأ اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ (109) لـ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي العربي، المقررة يوم 10 فبراير الجاري، برئاسة مصر خلفاً للبنان.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس" فإنه من المقرر انعقاد اللجنة الاجتماعية، ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية، لإعداد الملف الاجتماعي للدورة، والذي يتضمن 7 بنود، في مقدمتها الجوانب الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الـ (31)، والتحضير للقمة التنموية في دورتها الـ (5) في موريتانيا العام المقبل، وإنشاء "مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم"، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.


كما ستعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعاً أيضاً لإعداد الملف الاقتصادي للدورة الوزارية، والذي يتضمن 12 بنداً، في مقدمتها الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها الـ (31)، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، والاستثمار في الدول العربية، واتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية، وإنشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية "البلديات والمجالس القروية" في البلدان العربية.


وتختتم سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية، بعقد اجتماعٍ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم 9 فبراير الجاري، لمراجعة الوثائق ومشروع جدول الأعمال والتوصيات التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية، ومشاريع القرارات المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال تمهيداً لرفعها لوزراء المال والاقتصاد العرب أعضاء الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم 10 فبراير الجاري للنظر في إقرارها واعتمادها.

 

الاجتماعات التحضيرية

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