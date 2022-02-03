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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. تدشن منصة "ابتداء" خلال المؤتمر التقني الدولي LEAP

بندر بن إبراهيم الخريف
بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف منصة "ابتداء"، وذلك خلال أعمال معرض "السعودية الرقمية" الذي يُقام على هامش المؤتمر التقني الدولي LEAP، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية.

 بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، و وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي و محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان.

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وتهدف منصة "ابتداء" إلى توفير جميع الخدمات للمستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين من خلال منصة موحدة، تخدم جميع الشركاء وقطاعات الأعمال؛لتسهيل الوصول للخدمات الرقمية الصناعية والتعدينية بشكل ميسر وسريع، وتقديم تجربة أكثر سهولة ومرونة، من خلال منصة رقمية موحّدة تخدم المستثمرين وقطاع الأعمال.


وتسهم منصة "ابتداء" في الارتقاء بجودة الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع توجُّهات المملكة لحوكمة الإجراءات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية، وخطط الوزارة ومنظومة الصناعة والتعدين؛ لتحقيق وتطوير التواصل الفعال مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة، ولتحفيز المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، واختصار الوقت والجهد، وتحسين رحلة الشريك من خلال إيجاد حلول شاملة للخدمات الرقمية، تسهم في تطوير ونمو الاستثمار في التقنيات، وبناء بيئة رقمية مستدامة لقطاعي الصناعة والتعدين.


وتأتي منصة "ابتداء" لتحقيق عدد من المكتسبات السريعة، كتكامل وتوحيد الجهود لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتسهيل عملية طلب المنتجات من خلال منصة واحدة، تمثل واجهة لخدمات منظومة الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى تقديم المعلومات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاع.


يُذكر أن منصة "ابتداء" تأتي لتبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي، باستبدال العمليات التقليدية بخدمات رقميّة تضمن استمرارية الأعمال وسهولة ووضوح رحلة المستثمر، بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في القطاعين الصناعي والتعديني، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى التمكين الرقمي، وإيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة قائمة على جودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وبما يلبي تطلعات المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني.

 

وزير الصناعه الثروة المعدنية السعودية الرقمية المؤتمر التقني الدولي الرقمية الصناعية تخدم المستثمرين

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