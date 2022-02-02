مدير معهد القطن: الذهب الأبيض يستعيد مكانته.. واستنباط صنفين جديدين حديثا

القطن يستعيد مكانته عالميا

أكد الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن التابع لوزارة الزراعة، أن هناك خطة يضعها المعهد من أجل تحسين جودة القطن من ناحية وزيادة إنتاجه من ناحية أخرى خلال الفترة المقبلة حتى يعود الذهب الأبيض إلى مكانته العالمية.

وأشار "مدير معهد القطن " خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن افتتاح مصنع الغزل والنسيج بالمحلة سيساهم في تطوير منظومة القطن ، مؤكدا أنه تم استنباط إلى انه تم العمل على استنباط اصناف جديدة مثل "صنف جيزة 97" والذي تم زراعته على مساحة ١٦٠٠ فدان بمحافظة المنوفية، وقد تم انتاج 10 قنطار للفدان الواحد، ويتم العمل هذا العام على وجود صنف "جيزة ٩٨" تحت التسجيل.

وأوضح أن جميع الأصناف التى استنبطها المعهد يتميز بارتفاع الإنتاجية وكذلك الجودة العالية ، مضيفا أن القطن من أهم المحاصيل التصنيعية وبالتالى فإن أى تقدم يحدث فى تصنيع القطن ينعكس بالإيجاب على زراعته ، كما أن صناعة القطن محليا له مردود اقتصادى على الدولة ككل ، على أساس أن القيمة المضافة للقطن مرتفعة جدا.

وأكد "مدير معهد القطن التابع لوزارة الزراعة"، أنه متوقع أن يحدث زيادة في المساحات المنزرعة من القطن، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والسعي نحو تحقيق ارباح للفلاحين، مشيرا آلى ان القطن المصري لم يفقد مكانته العالمية، والجميع يشهد بذلك داخليا وخارجيا.

خطة للنهوض بزراعة القطن

وأوضح: الدولة وضعت خطة بأحلال وتجديد اصناف القطن، مع العمل على وجود التقاوي، وتحديث منظومة التسويق، اضافة إلى المصانع التي تنشأها الدولة اعطى استعادة لنشاط القطن في مصر مما جعل هناك أسعار حقيقية للقطن المصري في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.