بحوث القطن: صندوق تحسين الأقطان ينظم خططا مستقبلية لإنتاج أصناف من الذهب الأبيض

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إن صندوق تحسين الأقطان تم إنشاؤه في الخمسينات بقرار من الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر"، وله مهام معينة في تحسين الأقطان وكان يتم العملي بالتنسيق بين معهد بحوث القطن وصندوق تحسين الأقطان وتم توحيد ودمج الكيانين حالياً.



وأضاف مدير معهد بحوث القطن، خلال لقائه عبر برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "دى إم سي"، أن النقطة الأساسية بالقانون الجديد هي أن الصندوق يقوم به جهاز إداري خاص به مسئول عن تنفيذ نواحي فنية معينة، ومعهد بحوث القطن هو المشرف على هذا الصندوق من الناحية الفنية ووضع الخطط المراد تنفيذها فدمج الجهازين عمل على تنظيم الأمر في المقام الأول.



وتابع "مسعد"، أنه يوجد مجموعة من الأمور الفنية التي تندرج أسفل العملية التنظيمية وأهمها مصدر تمويل لمعهد بحوث القطن لبناء خطط مستقبلية ثابتة في المستقبل بالنسبة لعملية إنتاج الأصناف والتقييم، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء لوجود تمويل مستمر لمعهد بحوث القطن كي نستطيع التوسع في جميع أنحاء الجمهورية.



واستطرد هشام مسعد، أن القطن المصري هو أهم نقطة مضيئة في مجال الزراعة ويتم حالياً زراعته بطريقة "الزراعة الآلية"، كان يوجد توجه من الدولة منذ عام 2015 بالاهتمام بهذا المحصول بصورة أساسية، ووضعت الدولة معايير محددة وقوية أهمها التكامل بين مؤسسات الدولة.



