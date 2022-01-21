الزراعة: خطة طموحة من الدولة للتوسع في زراعة القطن بكافة أنواعه.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، إن هناك خطة طموحة من الدولة، للتوسع في زراعة القطن بكافة أنواعه، مؤكدا أن القطن من المحاصيل الهامة والدولة لها تاريخ حافل في الأقطان.

وتابع محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، ان مصر تميزت بالأقطان طويلة التيلة، مشيرا إلى انه لأول رة هذا العام وصل قنطار القطن طيلة التيلة إلى 5 ألاف جنيه ويمثل قيمة كبيرة للفلاح ويعيد تاريخ القطن المصري.

وتابع محمد القرش، أنه تم الإهتمام بمصانع ومحالج القطن، مؤكدا انه أصبح مستهلك محلي للأقطان التي يتم إنتاجها مما يرفع من القيمة التسويقية.

وأشار المتحدث بأسم وزارة الزراعة إلى أنه مستمرين في إستنباط أصناف من الأقطان طويلة التيلة، وبدأنا في زراعة الأقطان قصيرة التيلة والعمل على دعم القطن بجميع أنواعه