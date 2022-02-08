عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ السولية ومعاناته مع التنفس

السولية
السولية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل الحالة الصحية لعمرو السولية، لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، وذلك بعدما تردد أنباء عن خوضه مباراتي منتخب مصر وهو مصاب.


وقال خلال تقديم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عمرو السولية نفى وجود مشكلة لديه في التنفس، بينما كان يعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات.

في سياق اخر ، قال الكابتن محمد السولية والد الكابتن عمرو السولية، إن الجميع يفخر بلاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الأداء الذي قدموه في بطولة أمم أفريقيا والوصول للنهائي أمام منتخب السنغال.


وأضاف محمد السولية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لاعبي المنتخب قدموا كل شيء ولعبوا برجولة وقوة، قائلاً: “ لاعبو المنتخب تعبوا وبقالهم أكثر من شهر تاركين بيوتهم علشان مصر، وبعديز عمرو سافر للإمارات من أجل الأهلى”.

 

وتابع الكابتن محمد السولية والد الكابتن عمرو السولية: "كلمته وقلت له قدر الله وماشاء فعل وأنت راجل ومتزعلش، ورد عليها قال إنه الحمد لله عملنا اللي علينا".


وأكمل أن جميع اللاعبين شعروا بأن الشعب المصري يقف بجوارهم، والحارس محمد أبو جبل رجل المباراة بلا منازع، وكان “مالي مركزه” وانقذ أهدفا ليس ممكناً أن تنقذ تماما. 
 

وتابع محمد السولية، أن نجله أكد أن الفريق قدم ما عليه خلال هذا اللقاء، مؤكدًا أن أصعب فترة كانت بالنسبة له خلال ضربات الترجيح، متمنيًا التوفيق للمنتخب فيما هو قادم.

 

ونصح محمد السولية، لاعبي منتخب مصر، بأن كل لاعب تأتيه فرصة احتراف يتقدم لها دون تردد، مؤكدًا أن فائدة الاحتراف تعود بالنفع على لاعبي المنتخب نظرًا للخبرات التي يكتسبونها خلال لعبهم بالخارج، متمنيًا أن تساعد الدولة اللاعبين على الاحتراف.

 

وأكد محمد السولية، أنه لو كان هناك عدلاً لحصل أبو جبل على أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا أمس.

 

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية عقب خسارته أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي؛ ووصلت لضربات الحظ.

 

السولية عمرو السولية هاني حتحوت محمد أبو جبل محمد السولية

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد: المنتخب ينفق على نفسه.. وكيروش سيرحل إذا لم يتأهل لـ نهائيات كأس العالم

حلف إننا هنتغلب.. أبوجبل يفجر مفاجأة عن بكاري جاساما في مباراة الكاميرون

التموين: إقبال كبير على ملابس الأطفال بالأوكازيون الشتوي

أنيس الشعلالي يكشف موقف مشاركة اللاعبين الدوليين مع الأهلي أمام بالميراس

تصل لـ 10 الاف جنيه ..ارتفاع في اسعار بيجو 2008 موديل 2022 |تفاصيل

قبل النوم .. ماذا كان يفعل الرسول؟.. 19 سنة لا تعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم بشأن نتيجة رابعة ابتدائي وأولى وثانية ثانوي.. تفاصيل

مفاجأتان..إعلام مغربي : الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

الطقس غدا.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وارتفاع في درجات الحرارة

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

أبو جبل يكشف سر تصديه لـ ركلات الجزاء في أمم أفريقيا..فيديو

أبو جبل يفاجىء عمرو أديب على الهواء..فيديو

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إتهام عمره 13 عاما.. حقيقة اغتصاب كريستيانو رونالدو عارضة أزياء أمريكية

أبهر الجماهير.. الساحر بيتر بومبو يحكي تفاصيل حبه لألعاب الخداع |فيديو

دعوة بريطانية لزيارة مصر.. ذا ويك: 2022 عام مليء بالمفاجآت لزوار القاهرة

أضرار عدم الاستحمام بعد الرياضة.. أيهما أفضل بالماء البارد أم الساخن؟

فيديو

خطف الأنظار في البحث عن علا.. هل الدكتور أحمد نجل طارق نور|فيديو

إعلان الطوارئ بعد خروج الوضع عن السيطرة.. ماذا يحدث في كندا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. ما سر الصندوق الأسود بجوار جثة الطفل ريان

مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ