هاني حتحوت يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ السولية ومعاناته مع التنفس

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل الحالة الصحية لعمرو السولية، لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، وذلك بعدما تردد أنباء عن خوضه مباراتي منتخب مصر وهو مصاب.



وقال خلال تقديم برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عمرو السولية نفى وجود مشكلة لديه في التنفس، بينما كان يعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات.

في سياق اخر ، قال الكابتن محمد السولية والد الكابتن عمرو السولية، إن الجميع يفخر بلاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الأداء الذي قدموه في بطولة أمم أفريقيا والوصول للنهائي أمام منتخب السنغال.



وأضاف محمد السولية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لاعبي المنتخب قدموا كل شيء ولعبوا برجولة وقوة، قائلاً: “ لاعبو المنتخب تعبوا وبقالهم أكثر من شهر تاركين بيوتهم علشان مصر، وبعديز عمرو سافر للإمارات من أجل الأهلى”.

وتابع الكابتن محمد السولية والد الكابتن عمرو السولية: "كلمته وقلت له قدر الله وماشاء فعل وأنت راجل ومتزعلش، ورد عليها قال إنه الحمد لله عملنا اللي علينا".



وأكمل أن جميع اللاعبين شعروا بأن الشعب المصري يقف بجوارهم، والحارس محمد أبو جبل رجل المباراة بلا منازع، وكان “مالي مركزه” وانقذ أهدفا ليس ممكناً أن تنقذ تماما.



وتابع محمد السولية، أن نجله أكد أن الفريق قدم ما عليه خلال هذا اللقاء، مؤكدًا أن أصعب فترة كانت بالنسبة له خلال ضربات الترجيح، متمنيًا التوفيق للمنتخب فيما هو قادم.

ونصح محمد السولية، لاعبي منتخب مصر، بأن كل لاعب تأتيه فرصة احتراف يتقدم لها دون تردد، مؤكدًا أن فائدة الاحتراف تعود بالنفع على لاعبي المنتخب نظرًا للخبرات التي يكتسبونها خلال لعبهم بالخارج، متمنيًا أن تساعد الدولة اللاعبين على الاحتراف.

وأكد محمد السولية، أنه لو كان هناك عدلاً لحصل أبو جبل على أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا أمس.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية عقب خسارته أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي؛ ووصلت لضربات الحظ.