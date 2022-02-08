رشا إسحق: إجراء مسح قومي متخصص لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة

قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، إنه تنفيذا لما جاءت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، واستكمالا لمسيرة الدولة المصرية في الاهتمام بكل مايخص الاشخاص ذوي الاعاقة في مصر، وبناء علي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال ؛ قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء بالتعاون مع وزارة التضامن بإجراء أول مسح قومي متخصص للأشخاص ذوي الاعاقة في مصر ٢٠٢٢ علي مستوي الجمهورية، ويشمل الـ ٢٧ محافظة بعينة عشوائية تصل لحوالي ١١٨ ألف أسرة تمثل الريف والحضر بكل محافظة.

وأضافت رشا إسحق لـ "صدي البلد"، أن الهدف من إجراء هذا المسح القومي هو إنشاء قاعدة بيانات توفر مؤشرات وطنية حول جميع مشاكل ذوي الإعاقة، وأسبابها، ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وما يعانون منه، من آجل التمكن من التخلص من كافة المعوقات التي تواجههم في سبيل الحصول علي كل ما يتعلق بحقوقهم الصحية و الاقتصادية و الرياضية والسكنية والتوظيفية وغيرها، مع توفير كل سبل الاتاحة الممكنة لهم.

ولفتت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إلي أن اللجنة بوقت سابق قد عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنها كل مايخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات عرضتها علي الوزارات والمجالس المعنية بحقوق ذوي الإعاقة في مصر من أجل توفير جميع الخدمات التي تسهل الحياة عليهم ودمجمهم في المجتمع دمجا تاما في كافة المجالات الحياتية والاقتصادية.

وتابعت النائبة أن هذا المسح جاء لمعرفة احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة من جميع الخدمات ، من اجل تحسين نوعية حياتهم عن طريق توفير البيانات التي تمكن من تصنيف المؤشرات المختلفة لاهداف التنمية المستدامة مصر.

وعلق خليل محمد خليل، مدير التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، على المسح القومي لذوي الهمم 2022 ،قائلًا إن الخدمات التي تقدم لذوي الهمم تحتاج إلى بيانات دقيقة، وهذا ما يحدث حاليًا من خلال هذا المسح الشامل والذي بدوره سيساعد في إعطاء مؤشرات تساهم في توزيع الخدمات بشكل عادل على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

وأكد "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القانون ولائحته التنفيذية ساهما في تنظيم قاعدة بيانات تحتوي على جميع الخصائص والمواصفات الخاصة بالأشخاص أصحاب الإعاقة.

في سياق متصل، قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يولي اهتماما كبيرا لظاهرة الإعاقة منذ فترة طويلة جدًا، ويتمثل ذلك في العديد من الدراسات ومنها في 2006 و2017، مشيرا إلى أنه تم تطوير الأسئلة طبقًا لمنهجية مجموعة واشنطن والتي اجتمعت عليها جميع الدول كطريقة بسيطة للوصول إلى أصحاب الإعاقة.

وأضاف "شرف الدين"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وفقًا لاهتمام الدولة بذوي الهمم وبالتنسيق مع القيادات السياسية ورئيس الجهاز، تم عمل المسح القومي لذوي الإعاقة 2022، مؤكدًا أن هذا المسح يعتبر أول مسح متخصص على مستوى الجمهورية، حيث يشمل الـ27 محافظة طبقًا لعدد السكان بعينة تصل لحوالي 118 ألف أسرة.

ويقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ المسح القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر 2022، ويُعد أول مسح قومى متخصص للأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، وقد انطلقت فعاليات التدريب الميدانى على المسح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022.