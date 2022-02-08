وزير العدل: على أصحاب العقود العرفية التوجه لنقابة المحامين لدفع 1% رسم التصديق

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب اليوم بشأن تنظيم الشهر العقاري، تنص على أن نسبة 1% لصالح نقابة المحامين ستكون نظير رسوم التسجيل وموافقة التصديق.



وتابع عمر مروان في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: ”الحالات التي بين المواطنين عبر عقود عرفية، تتوجه لنقابة المحامين للحصول على رسم التصديق، ودفع نسبة 1% بسقف 25 ألف جنيه كحد أعلى".

وأضاف مروان: “هناك تيسيرات كبيرة في مشروع القانون، وكنا نطالب بكشف تحديد مساحي عبر هيئة المساحة وكان بيبقى فيه تكدس وتأخيرات في مشروع القانون لم يعد الحصول على التحديد المساحي قاصراً على هيئة المساحة ممكن عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية أو الجامعات”.



ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وأخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تعديلات قانون الشهر العقاري تأتي في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين ووضع حلولا لها.