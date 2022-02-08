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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد حادث قطار طنطا.. السكك الحديدية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها مساء اليوم انه بعد قيام  خفير منفذ القاصد الكائن بكم 03.00 بين طنطا / القاصد ( خط طنطا / المنصورة ) بغلق المنفذ لمرور قطاري 499 و 994، وهو المنفذ مطور وشغال أجراس وأنوار منتظم ومزود بكاميرات مراقبة و معد لمرور المركبات من جهة واحدة ( جهة النازل للطالع ) وبعد مرور قطار 994 علي الطالع تم إقتحام عدد 2 توك توك المنفذ من الجهة المخالفة ( من الطالع للنازل ) أمام قطار 499 علي النازل.

وأضافت أنه تم الإصطدام بهما وإلقاؤهما خارج السكة مما أدي إلي إصابة شخص ووفاة آخر وتم نقلهما لمستشفي الجامعة بطنطا ونتج عن ذلك تأخير قطار 499 مدة 10دقائق.


وأهابت الهيئة بقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات السكة الحديد حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.
 

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بعد حادث قطار طنطا.. السكك الحديدية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات

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