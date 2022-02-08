مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع بيرنلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد كان الأفضل في شوط المباراة الأول، وسجل هدفًا عن طريق رافائيل فاران في الدقيقة 12 لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي مشاركة ماجواير في الهدف بدفعه أحد مدافعي بيرنلي، ووجوده في موقف تسلل.

وفي الدقيقة 19، أحرز الفرنسي بول بوجبا الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد بتسديدة رائعة من متابعة لتمريرة لوك شاو.

وسجل تاركوفسكي مدافع بيرنلي هدفًا لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 21 بالخطأ في مرماه، لكن تم إلغائه لدفع بوجبا بين مي زميل تاركوفسكي.

وفي الشوط الثاني، سجل جاي رودريجيز هدف التعادل لـ بيرنلي في الدقيقة 49 بعد تلقيه تمريرة رائعة من فيجورست والذي تلاعب بهاري ماجواير مدافع مانشسستر يونايتد، قبل أن يُسكن زميله الكرة في شباك ديفيد دي خيا.

ودفع رانجيك مدرب مانشستر يونايتد، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 68 بدلًا لـ إدينسون كافاني، لكنه لم يستطع تغيير النتيجة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 39 في المركز الخامس، ورصيد بيرنلي للنقطة الرابعة عشر في المركز العشرين والأخير.