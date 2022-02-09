ببدلة سوداء .. أروى تستعرض أناقتها في أحدث إطلالة عبر انستجرام|شاهد

نشرت الفنانة والإعلامية اليمنية أروي عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت فيها أروي وهي تستعرض جمالها ورشاقتها ، مرتدية بدلة سوداء اللون، أما من الناحية الجمالية فإعتمدت علي الميك أب الناعم المائل إلي الترابي وأبرزت جمال عينها بالكحل الأسود ووضعت روج باللون الوردي حتي تظهر طبعيتين.

وقد أصدرت الإعلامية أروي أغنيتها الجديدة "قلبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، وهى الأغنية التي كانت أروى قدمتها لأول مرة بحفلها في إكسبو دبي منذ أيام، وأصدرتها بشكل رسمي مع فيديو من الحفل.

"قلبي" من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، ومزجت فيها أروى بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع عالمي.

وأكدت الإعلامية أروي حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية رائعة، وعبرت عن سعادتها بالعمل الجديد، مؤكدة ان أغنية "قلبي" تحمل فكرة جديدة ومتطورة.

أروى كشفت أيضاً عن تفاؤلها بنجاح أغنية "قلبي" ، لما يحمله العمل من طابع طربي وقيمة فنية متميزة، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنيًا، تبلورت في شكل أغنية طربية تعيش في مخزون ذاكرة ووجدان الجمهور، وتمنت أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.