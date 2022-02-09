من أول 12 سنة .. استشارى توضح أهمية تطعيم الأطفال ضد كورونا

كشفت د. نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة ، عن مزايا تطعيم الأطفال ب لقاح كورونا .



وأوضحت نهلة عبد الوهاب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الفئة العمرية للأطفال المناسبة لتلقى لقاح كورونا من 12 لـ 18 سنة .



وأشارت نهلة عبد الوهاب ، إلى أن بعض الدول أعلنت عن تقديم اللقاح بدءا من 5 سنوات واستخدام لقاح فايزر والذى خضع لدراسات طبية كبيرة للكشف عن مدى تأثيره الفعال ، منوهة إلى أنه فى حالة خوف الآباء من اللقاح وتوفير الحماية القصوى لأبنائهم ضد الفيروس والذى يعد من أصعب الأشياء يكون فى هذه الحالة الحق للآباء فى عدم تطعيم أبنائهم باللقاح .



ولفتت نهلة عبد الوهاب ، إلى أن الخطورة فى عدم تلقيح الأطفال ضد كورونا هو عدم تطبيقهم كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتجمعات الكبيرة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى لتجنب الإصابة بالفيروس مع التأكيد على ضرورة لقاح الأطفال المصابون بالأمراض المزمنة كالسكرى ،القلب وأمراض مناعة ذاتية موروثة لتجنبهم زيادة مضاعفات الإصابة ضد الوباء.