كأس العالم للأندية .. الهلال السعودي يستهدف أرقاما تاريخية أمام تشيلسي

يخوض الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، أول لقاء رسمي له ضد بطل أوروبا، تشيلسي الإنجليزي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات.



ويعتبر لقاء اليوم هو الأول للهلال ضد ممثل القارة العجوز في البطولة العالمية في مشاركته الثانية.



والتقى الهلال في مشاركته الأولى مع بطل أفريقيا الترجي التونسي ثم بطل أمريكا الجنوبية فلامنجو البرازيلي، وختم مشاركته بلقاء بطل أمريكا الشمالية مونتيري المكسيكي.



وفي النسخة الحالية تجاوز المستضيف الجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي بنتيجة تاريخية هي الأكبر في مونديال الأندية بسداسية مقابل هدف في الدور ربع النهائي.



وسيكون الهلال ثاني فريق سعودي يلتقي بفريق أوروبي في مونديال الأندية بعد غريمه النصر الذي قص شريط بطولة 2000 في البرازيل بلقاء ريال مدريد الإسباني وانتهت المباراة بنتيجة (3-1).



ورغم مشاركة الاتحاد في نسخة 2005 في اليابان، إلا أنه لم يلتق بفريق أوروبي حيث التقى بأبطال قارات أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.



فرصة تاريخية

ويملك الهلال فرصة تاريخية في حال تجاوز تشيلسي، حيث سيكون أول فريق آسيوي يقصي فريق أوروبي من نصف نهائي البطولة، ويصل من بوابته لنهائي المونديال.



ونجح الهلال في كسر الكثير من الأرقام في مباراته الأولى ضد الجزيرة التي كسبها بسداسية، حيث بات الفريق الأكثر تحقيقا للفوز على مستوى الأندية السعودية بانتصارين وكلاهما على فريقين عربيين، والأقوى هجوما بتسجيله 10 أهداف، والأكثر خوضا للمباريات بواقع 4 مواجهات.



ويملك الهلال فرصة تاريخية للوصول للنهائي كأول فريق سعودي وآسيوي يتجاوز فريقا أوروبيا بالمونديال، وسيكون الفوز أول انتصار لفريق سعودي على فريق غير عربي.



وفي حال خسارة أزرق العاصمة من بطل أوروبا فإن أمامه فرصة لتحقيق إنجاز سعودي وهو إنهاء مشاركته كثالث البطولة، في حال تجاوز الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.