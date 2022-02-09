بعد إيقافه عن العمل.. حسام حداد يبرر تصريحاته المثيرة للجدل ضد الأهلى

نشر الإعلامى حسام حداد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى أول تعليق له عن أزمته بعد تصريحاته عن الأهلى ومشاركته فى كأس العالم للأندية وقرار الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام بإيقافه.

وقال حسام حداد : “قرأت وأقرأ ما يُكتب، أحترم الآراء البناءة وأصغي لها، لكن وجب التوضيح”.

وأضاف حسام حداد : “أولاً أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، أحب النادي وأشجعه واحترم رموزه ونجومه. لم أخفِ انتمائي يوماً للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك”.

وأوضح حسام حداد : “ثانيًا أنا مع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائماً، واليوم أضفت إليه أنّ للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم”.

وتابع حسام حداد : “غريبٌ علي أن يأتي اليوم الذي اضطر فيه لتوضيح دعمي للنادي الأهلي خصوصاً أو لأي نادٍ مصري يقابل فريقاً خارجياً بشكل عام”.

وقال حسام حداد : “لحرصي على مشاعر كل المعنيين، أقدم أسفي إن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد.. دمتم بألف خير وكل التوفيق للنادي الأهلي اليوم في مباراته ولنضف كأساً جديداً وميداليةً جديدة لمصر كلها”.

إيقاف حسام حداد

قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وايقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الاولى.

وتؤكد الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافه واحده بين كافه الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامه، وأن كافه الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق والنجاح فى تحقيق الانجازات التى تضاف لرصيد الرياضة المصرية.

تصريحات حسام حداد

في حلقة أمس من برنامج صباح الخير يامصر، تحدث حسام حداد عن مواجهة الاهلي وبالميراس في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال حسام حداد في البرنامج إن النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر، فهو يلعب باسمه كناد مصري، وليس من الضروري أن يشجعه الجميع اليوم، ولكن علينا أن نلتف خلف المنتخب المصري الذي سيلعب خلال شهر من الآن مبارتين للتأهل لكأس العالم 2022.

وانتشر الفيديو بشكل كبيرن حيث وجهت الجماهير اتهامات للمذيع حسام حداد بالتعصب وعدم اللياقة في اختيار العرض والأسلوب، ما استدعة الهيئة الوطنية للإعلام للتدخل وإحالته للتحقيق.