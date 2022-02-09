رصدت عينات بالصرف الصحي.. هونج كونج تفرض اختبار كورونا على مدينة كاملة

على خطى الصين

قررت السلطات في هونج كونج، إتباع النهج الصيني الشامل في مواجهة فيروس كورونا، بفرض الإغلاق أو فرض الاختبار الكامل على منطقة أو مدينة ما، حتى لا يحدث انتشار وبائي خاصة مع سلالة أوميكرون.

ووفقا ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، أخضعت سلطات هونج كونج سكان مدينة بأن يقوموا باختبار كوفيد19، وذلك في محاولة منها للسيطرة على تفشي متحور السلالة أوميكرون الذي تسبب في مضاعفة الإصابات خلال أيام قليلة.

وصدرت أوامر إلزامية بالخضوع للاختبارات بحق ضاحية ديسكفري باي، والتي يعيش بها 20 ألف شخص وتضم الكثير من المغتربين العاملين في صناعة المال والمحامين والطيارين، خوفًا من المتحور أوميكرون.

وجاء القرار في وقت متأخر أمس الثلاثاء بعدما جرى العثور على الفيروس في عينات الصرف الصحي بالمنطقة، وتصاعد الاصابات بكورونا خلال الأيام الماضية.

ويشمل الأمر أي شخص تواجد في الضاحية الواقعة في جزيرة لانتاو لأكثر من ساعتين من 26 يناير إلى 8 فبراير.

وتكافح هونج كونج تفشي الوباء بعدما كانت خالية منه أغلب العام الما ضي، لكن أوميكرون، هو من خرب كل الحسابات لدى البلد الصغير، التي سجلت نحو أكثر من 1000 إصابة جديدة اليوم الأربعاء، ما يجعلها المرة الأولى التي ترتفع فيها الإصابات اليومية لأكثر من ألف إصابة.

وأرجعت الحكومة في هونج كونج ارتفاع الاصابات للتجمعات التي واكبت عطلات السنة القمرية الجديدة التي حلت الأسبوع الماضي، وهو ما يجعلها تتحرك بقوة لمنع تصاعد العدوى.

ويعتبر الأسلوب الصيني في التصدي للمرض المعدي هو الأشد في العالم، حيث تقوم بعزل المدن والمقاطعات تمامًا ولا تسمح لأحد بالخروج منها إلا لأسباب استثنئاية وقد يزيد الأمر لمنع خروج الناس من بيوتهم، كما حدث مع ووهان في أول ظهور للوباء،الذي ظهر فيها بالأساس أول الأمر في أواخر عام 2019.