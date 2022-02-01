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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد بسبب كورونا|الصحة العالمية: خطر كبير ينتظر الملايين في الهواء والماء

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا جديدًا من خطر يمس حياة الملايين، يعد من أحد آثار فيروس كورونا المستجد، لكن ليس في الفيروس نفسه، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وحذرت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، من خطر داهم على حياة الملايين وسلامة البيئة  من تكدس نفايات طبية هائلة من المحاقن المهملة ومجموعات الاختبار المستخدمة وزجاجات اللقاح القديمة ، كنواتج لجائحة كوفيد -19.

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وذكر تقرير المنظمة، إن الجائحة العالمية أنتجت عشرات الآلاف من الأطنان من النفايات الطبية، وهو أمر عظيم يهدد صحة الإنسان والبيئة.

وقال التقرير إن المواد، التي يمكن أن يكون جزء منها معديًا لأن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح، من المحتمل أن يعرض العاملين الصحيين للحروق وإصابات الإبر والجراثيم المسببة للأمراض.

وأضافت أن المجتمعات القريبة من مدافن النفايات التي تتم إدارتها بشكل سيئ يمكن أن تتأثر أيضًا من خلال الهواء الملوث الناتج عن حرق النفايات أو رداءة نوعية المياه أو الآفات التي تنقل الأمراض.

ودعا التقرير إلى الإصلاح والاستثمار، من خلال الحد من استخدام مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية واستخدام معدات واقية مصنوعة من مواد قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.

وقدر التقرير،  أنه تم طلب ما يقرب من 87000 طن من معدات الحماية الشخصية (PPE) ، أو ما يعادل وزن عدة مئات من الحيتان الزرقاء ، عبر بوابة الأمم المتحدة حتى نوفمبر 2021 - ويعتقد أن معظمها انتهى كنفايات .


يذكر التقرير أيضًا حوالي 140 مليون مجموعة اختبار مع إمكانية توليد 2600 طن من النفايات البلاستيكية في الغالب ونفايات كيميائية كافية لملء مساحة  ثلث حمام سباحة أولمبي.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدر أن حوالي 8 مليارات جرعة لقاح تم إعطاؤها عالميًا أنتجت 144000 طن إضافي من النفايات في شكل قوارير زجاجية وحقن وإبر وصناديق أمان.

لم يذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أمثلة محددة على الأماكن التي حدثت فيها عمليات التراكم الفظيعة ، لكنه أشار إلى تحديات مثل المعالجة الرسمية المحدودة للنفايات والتخلص منها في المناطق الريفية في الهند ، فضلاً عن كميات كبيرة من الحمأة البرازية من مرافق الحجر الصحي في مدغشقر.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه حتى قبل تفشي الوباء ، كان حوالي ثلث مرافق الرعاية الصحية غير مجهزة للتعامل مع أحمال النفايات الموجودة. وقالت إن تلك النسبة تصل إلى 60٪ في الدول الفقيرة.

وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: "من الضروري للغاية تزويد العاملين الصحيين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة. ولكن من الضروري أيضا ضمان إمكانية استخدامها بأمان دون التأثير على البيئة المحيطة".
 

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