نيوكوف وأميكرون.. أيهما أخطر في الانتشار والعدوى بين البشر.. الإجابة عند الخبراء

قال خبراء إن المتغير الجديد لفيروس كورونا، نيو كوف NeoCov ، وهو نوع من الفيروسات التاجية التي ظهرت مؤخرًا ، لا يشكل خطرًا حقيقيًا في شكله الحالي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إيكونميك تايمز الدولية الهندية.

ذكرت الصحيفة نقلًا عن الخبراء، إنه في واقع الأمر، لا يعد نيو كوف، فيروسًا جديدًا بل هو فيروس قديم وثيق الصلة بفيروس كورونا.

ووفقًا لعلماء من جامعة ووهان ومعهد الفيزياء الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الصينية، فإن فيروس نيوكوف NeoCov مرتبط بتفشي فيروس كورونا بالشرق الأوسط (MERS-CoV)، وذلك بين عامي 2012 و 2015 وهو مشابه لفيروس SARS-CoV-2.

وذكرت صحيفة، تايمز أوف إنديا، الهندية، إنه لا يزال متغير دلتا من Covid-19 يمثل 25 ٪ -30 ٪ من الإصابات الجديدة في الهند، وبالتالي نسب أكبر أو أقل في دول عدة بالعالم، على الرغم من أنه شهد قفزة مفاجئة في عدد الوفيات اليومية.

و أظهرت الاختبارات وجود المتغير أوميكرون بين نسبتي 70٪ -75٪ ، وهو ما يقول إن أوميكرون صار هو المتغير السائد في الهند وفي بعض دول العالم.

قال أجاي باريدا ، مدير معهد علوم الحياة (ILS) :"أعتقد أنه في غضون 15 يومًا أو ثلاثة أسابيع أخرى ، سيحل أوميكرون Omicron محل متغير دلتا Delta بشكل كامل".

أضاف باريدا: أظن أن أوميكرون ينتشر بشكل أسرع وينحي دلتا جانبًا بسبب قابليته للانتقال والتوسع، لا سيما في المناطق الحضرية".

وبالمقارنة مع الانخفاض اليومي في الحالات الجديدة ، فإن الوفيات في اتجاه تصاعدي في الهند، وهو ما كان مدعاة للقلق.

ومع ذلك ، أكدت السلطات الصحية أن جميع وفيات Covid-19 ، التي يتم الإبلاغ عنها الآن ، ترجع إلى حالات مرضية مصاحبة شديدة مثل الفشل الكلوي القريب من المرحلة النهائية ، واختلال وظائف الكبد ، والسرطان ، ومرض الشريان التاجي ، والغدة الدرقية ، ومرض السكري غير المنضبط.

وسبق إن كشف علماء في الصين عن فيروس جديد باسم نيو كوف NeoCoV، قد يكون أكثر قابلية للانتقال، حسب دراسة جديدة أجراها باحثون صينيون من جامعة ووهان.

حسب الدراسة فإن "نيوكوف" نوع من الفيروسات التاجية التي تم اكتشافها في الأصل في جنوب إفريقيا، وهي ليست جديدة تماما، فيما أكد خبراء الحاجة إلى مزيد من الدراسات.

ووجد العلماء أن NeoCoV مرتبط بفيروس MERS-CoV ، المعروف أيضًا باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي انتشر في العديد من دول الشرق الأوسط من قبل، حسب الدراسة المنشورة بموقع "biorxiv".

مثل باقي الفيروسات التاجية، التي تشير إلى نوع من الفيروسات وليس إلى كوفيد- 19 تحديدا ، لا يُستبعد أن يتواجد الفيروس الجديد في الحيوانات وكذلك البشر.

وحاليا، أثبتت الدراسات أن "نيوكوف" ينتشر فقط بين الخفافيش، وسط مخاوف من احتمالية انتقاله للبشر.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من تقديم مثل هذه الاستنتاجات قبل إجراء مزيد من الدراسات. ولا تزال طبيعة NeoCoV غامضة خاصة أن الورقة البحثية قيد الدراسة حتى الآن.