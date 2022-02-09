نحن في الموجة الخامسة.. الصحة: لدينا 74 مليون جرعة لقاح متاحة.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاع في معدل الإصابات بكورونا وهناك ارتفاع في معدلات الشفاء من فيروس كورونا .

وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة ": "حوالي 646 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة، ومن حصلوا على الجرعة الأولى حوالي 38 مليون و160 ألف مواطن، ومن حصل على الجرعة الثانية 27 مليون و512 ألف مواطن".

وتابع حسام عبد الغفار: "إجمالي الجرعات التي تم اعطائها للمصريين حوالي 66 مليون جرعة لقاح، ولدينا 74 مليون و110 ألف جرعة لقاح متاحة تكفي لـ 52 مليون مواطن ".

وأكمل حسام عبد الغفار: "نحن في الموجة الخامسة من فيروس كورونا ولا نستطيع أن نحدد موعد الذروة إلا بعد ثبات معدل الإصابات وبداية انخفاضها".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بدور مصر في توفير الرعاية الصحية للمصريين وضيوف مصر من المهاجرين المتواجدين على أرض مصر.

وأضاف حسام عبد الغفار، "عندما تشيد منظمة الصحة العالمية بالخدمة الصحية المقدمة في مصر؛ فهذا أكبر دليل على أن التعليم والصحة على رأس أولويات الرئيس السيسي".