فنلندا تعزز استعدادها العسكري بسبب تهديدات روسيا

عززت السلطات الفنلندية، اليوم الخميس، “استعداد الشرطة” بشأن المخاوف من تهديد محتمل، وذلك وفقًا لبيان صدر لوسائل الإعلام المحلية في فنلندا.

وعلى الرغم من الكشف عن أن المسؤولين قد صعدوا من استعدادهم استجابةً للمخاوف من تهديدات محتملة، إلا أنهم لم يحددوا طبيعة التهديد أو الخطوات التي تم اتخاذها للاستعداد، بدعوى أن المعلومات سرية حاليًا.

وتأتي الاستعدادات المتزايدة للشرطة الفنلندية، بعد أن صرح ممثل من جامعة الدفاع الوطني الفنلندية، أن البلاد “عززت” استعدادها العسكري وسط التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

والجدير بالذكر أن فنلندا تقع على الحدود مع روسيا.

وفي الوقت الحالي، صرحت الشرطة أنها ستواصل العمل كالمعتاد، لكنها حثت موظفيها ومواطنيها على توخي الحذر لضمان سلامتهم “في جميع المواقف”.

وحذر آخر تقييم للتهديد صادر عن جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي من أن “خطر الإرهاب اليميني المتطرف قد نما، وأن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد ازدادت”.

والتهديد الحالي للإرهاب في فنلندا هو في مستوى مرتفع من اثنين على مقياس من أربع نقاط.

وفي أغسطس 2017، تعرضت فنلندا لحادث إرهابي عندما قُتل شخصان وطُعن عدة أشخاص آخرين في وسط توركو على يد رجل قيل إنه كان أحد جنود داعش.

ووجد تحقيق لاحقًا أنه نشر دعاية لداعش وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب الهجوم.

وزعم الكولونيل بيتيري كاجانما، أن الجيش اتخذ خطوات لتعزيز قواته بشأن الوضع “غير المستقر” “في المناطق المجاورة”، مستشهداً بالوضع في منطقة بحر البلطيق.