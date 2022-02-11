عطل فني مفاجئ يصيب موقع "تويتر" حول العالم

يواجه الآلاف من مستخدمي موقع التغريدات العالمي تويتر، انقطاعا في الخدمة خلال الدقائق القليلة الماضية، حيث يظهر موقع Downdetector ارتفاعا مفاجئا في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون عطلا بالخدمة.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تظهر صفحة حالة تويتر بموقع تتبع الأعطال Downdetector، انقطاع بجميع إصدارات التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وموقع الويب.

عطل فني مفاجئ يصيب تويتر عالميا

وتلقى موقع Downdetector، أكثر من 15 ألف تقريرا حول مشكلات تويتر من مستخدميه، شكوا فيها بأنهم يواجهون عطلا فنيا عند محاولة استخدام التطبيق على أجهزتهم المحمولة دون معرفة سبب واضح لهذه المشكلة.

ويظهر الرسم البياني لموقع "DownDetector"، الذي يراقب أعطال التطبيقات، عدم قدرة المستخدمين عن الوصول في الوقت الفعلي لخدمة تويتر، كما لا يمكنهم استخدام الميزات الأساسية، مثل إعادة التغريد، أو قراءة الردود.

ووفقا لموقع Downdetector، فإن 50 بالمائة من مستخدمي تويتر يواجهون مشكلات مع موقع الويب، و40 بالمائة من المستخدمين لديهم مشكلات مع التطبيق، و10 بالمائة أبلغوا عن مشكلة في الاتصال بالخادم.

ويؤثر الانقطاع حاليا على المستخدمين في دول منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، ويشتكى البعض من سقوط الخدمة تماما والبعض الآخر يعاني من انقطاع جزئي في التطبيق.



عطل تويتر

الجدير بالذكر أن شركة تويتر أعلنت عن أرباحها للربع الرابع، حيث بلغت إيراداتها 1.57 مليار دولار ، بينما بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا 217 مليون.