ميزة جديدة في تويتر لتعزيز خصوصية المستخدمين.. تعرف عليها

يواصل فريق تويتر Twitter، العمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعزيز خصوصيتهم مع أدوات جديدة للتحكم في طريقة نشر التغريدات على المنصة.

وتبعا لأحدث المعلومات، فإن تويتر تختبر حاليا ميزة تسمى "Flock" تتيح للمستخدمين نشر تغريدات معينة على عدد محدود من الأصدقاء المقربين في جدول زمني مواز على منصة التدوينات العالمية، وفقا لـ "macrumors".

ميزة جديدة في تويتر لتعزيز خصوصية المستخدمين



وستسمح ميزة تويتر الجديدة "Flock"، للمستخدمين من مشاركة تغريدات مع إمكانية تحديد الجمهور الذي يراها ويتفاعل معها .

وقد طرحت تويتر الميزة سابقا في شهر يوليو 2021 ، تحت اسم الأصدقاء الموثوق بهم "Trusted Friends"، والتي تم تغييرها الآن وأصبحت تحمل الاسم 'Flock" أو القطيع، والتي ستسمح لمستخدميها بتحديد مجموعة من المتابعين لمشاهدة محتوى معين بما لا يزيد عن 150 شخصا، عندما يرغب مالك الحساب في مشاركة تغريدة "غير عامة".

وقبل أن يشارك المستخدم التغريدة المخصصة، سيعرض تويتر خيارا لتحديد جمهوره المقصود، مما يسمح للمستخدمين بنشرها لجميع المستخدمين على المنصة أو لمجموعة مغلقة من الحسابات المتابعة له قام بتحديدها ضمن قائمة Flock فقط، وتتشابه هذه الميزة مع خاصية المجتمعات، وهي ميزة أطلقها تويتر العام الماضي تتيح للأشخاص مشاركة المناقشات حول موضوع معين.

وستظهر هذه التغريدة لمجموعة المتابعين بـFlock، كما سيكون بإمكان المستخدم التحكم بالمجموعة وحذف وإضافة أشخاص إليها بأي وقت، ولا تزال الميزة في مرحلة تجريبة منذ شهر يوليو الماضي.