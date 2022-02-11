الغزو الروسي.. أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا| فيديو

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إننا نرى علامات لتصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"،: "هجوم روسيا على أوكرانيا قد يحدث في أي لحظة"، متابعا: "نطالب كل مواطنينا في أوكرانيا بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة".

وأوضح: "سنخفض أعداد العاملين بالسفارة الأمريكية في أوكرانيا"، مردفا: “القوات الروسية على حدود أوكرانيا وبيلاورسيا تظهر أنها في موقع يسمح لها بشن هجوم”.

وتابع: “الغزو الروسي قد يحدث أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وليس بعدها”.

