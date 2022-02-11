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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغزو الروسي.. أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا| فيديو

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إننا نرى علامات لتصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"،: "هجوم روسيا على أوكرانيا قد يحدث في أي لحظة"، متابعا: "نطالب كل مواطنينا في أوكرانيا بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة".

وأوضح: "سنخفض أعداد العاملين بالسفارة الأمريكية في أوكرانيا"، مردفا: “القوات الروسية على حدود أوكرانيا وبيلاورسيا تظهر أنها في موقع يسمح لها بشن هجوم”.

وتابع: “الغزو الروسي قد يحدث أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وليس بعدها”.
 

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