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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستنيين الموت كل يوم.. أسرة تستغيث من تهالك منزلها بالدقهلية.. شاهد

المنزل المتهالك
المنزل المتهالك

ناشد مسن في محافظة الدقهلية الرئيس السيسى والمسئولين بالدقهلية بإنقاذه وأسرته من انهيار منزله الذي تسربت المياه فيه إضافة لتشققات بالجدران.


وأضاف الحاج دسوقى محمد مقيم قرية ميت سلسيل في تصريحات خاصة لصدى البلد "انا راجل مريض وعندى دوالى فى البطن  ومبقدرش اشتغل ، رجلى مش بعرف اقف عليها ومعنديش مصدر رزق، ارجوكم اقفوا معانا، مش لاقى اصرف على اسرتى ،ومحدش بيساعدنا".


وقالت زوجته" انا كل يوم بحس اننا هنموت والجدار هيقع علينا ، وجوزى غلبان ومريض ومش لاقيين تمن العلاج ، عاوزين معاش ليه وحد يساعدنا، اتقدمنا بشكاوى ومفيش مسئول وقف معانا، بناشد الرئيس السيسى انه يساعدنا احنا غلابه اوى وربنا عالم بحالنا".

 

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الدقهلية الرئيس السيسي انهيار منزل ميت سلسيل محافظة الدقهلية

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