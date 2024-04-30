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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 136 محضرا تموينيا للمخابز والمحال المخالفة في 5 مراكز بالمنيا

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود رؤساء الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمتابعة المستمرة على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر والفينو مع مراعاة الالتزام بالأوزان المقررة.

 

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وفى إطار تنفيذ تكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بقيادة عامر طه رئيس المركز حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق و المخابز السياحية بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية، حيث أسفرت عن تحرير 11 محضرا تموينيا ( عدم الإعلان عن الأسعار - لحوم منتهية الصلاحية)، كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بالالتزام بالأوزان المحددة والأسعار .

وفى مركز ومدينة ملوى، قام اللواء أحمد السايس رئيس المركز، بتنظيم حملات رقابية على مخابز الرغيف السياحي والفينو والمخابز البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لمواجهة كافة صور الغش التجاري وتطبيق العقوبات على المخالفين، حيث أسفرت عن تحرير 81 محضرا تموينيا منها 59 محضرا للمخابز السياحية المخالفة و22 محضرا للمخابز البلدية بمجلس قروي تنده وجاءت المحاضر بين ( عدم الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة ـ عدم الإعلان عن الأسعار- نقص وزن- غير مطابق للمواصفات- عدم نظافة)، كما تم التشديد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، جهودها في رقابة الأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، حيث أوضح محمد عبد الغني رئيس المركز، أنه تم عمل حملات تموينية مكبرة بدائرة المركز، أسفرت عن تحرير 16 محضرا ، منها 11 محضرا علي المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان عن الأسعار) ، و 5 محاضر علي الأسواق (عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار).

وفى مركز سمالوط، قال الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث اسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا تموينيا منها (نقص وزن – عدم نظافة - عدم وجود شهادة صحية -عدم إعطاء بون ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي مركز مطاي، قال حامد فخري رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة للمرور على المخابز والأسواق بدائرة الوحدة المحلية للتأكد من التزامها بالتعليمات والأسعار المقررة ومدى إنتاج خبز مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة أدوات العجن، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر (عدم الإعلان عن الأسعار – عدم وجود شهادة صحية - بيع بأزيد من السعر المقرر).

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