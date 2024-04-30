قرار حاسم من الخطيب تجاه نجم الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي

كشف هشام حنفى نجم الأهلي السابق أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء توصل إلى اتفاق مع التونسى علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقد اللاعب لموسم إضافي .

وكتب هشام حنفى عبر حسابه علي فيسبوك "الخطيب ينهي ملف تجديد عقد علي معلول مع النادي الأهلي لمدة موسم جديد قابل للتجديد "

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الإسماعيلي غدًا الأربعاء في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي نهائي دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد، بعدما تعادل في مباراة الذهاب بدون أهداف.

