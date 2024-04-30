خطوة بخطوة.. طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية

تعتبر طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية، هي من وصفات المطبخ التايلندي، والمعروف بالصلصات الخاصة وتتبيلاته، وهي وصفة ستنال إعجاب الاطفال والكبار .
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية، وهي من الاكلات التايلاندية، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل كرات الدجاج التايلنديه
مقادير طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية :
2 صدر دجاج مقطع
3 عيدان بصل أخضر
2 قطع توست أبيض
½ كوب كزبرة مفرومة
½ كوب زيت نباتي
¼ كوب ماء مذوب بمرق الدجاج
مكعب مرق الدجاج
3 ملعقة كبيرة برش جوز الهند
ملعقة كبيرة كعك مطحون
2 ملعقة كبيرة صلصة حارة
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
بيضة
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة كزبرة
ملعقة صغيرة نشاء ذرة
ملعقة صغيرة برش حامض
طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية :
_ نقوم بإضافة خليط الماء مع مكعب مرق الدجاج فوق التوست.
_ في الخلاط نفرم الدجاج، ونقطّع البصل الأخضر.
_ على الدجاج يضاف التوست، الكزبرة، ½ كمية البصل، البيضة، جوز الهند والكعك المطحون، برش الليمون الحامض، التوابل، ونقوم بالخلط.
_ نشكّل كرات الدجاج، و في مقلاة على النار نسخّن الزيت ونقلّي فيها كرات الدجاج.
_ لعمل الصلصة نذويب النشا بالماء، ثم على النار في مقلاة يضاف خليط الماء مع معجون الطماطم والصلصة الحارة، مكعب مرق
الدجاج، البصل المقطع ونتركهم على النار ليغلوا 5 دقائق.
_ ثم نقدم الصلصة مع كرات الدجاج والنودلز.