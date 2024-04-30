خطوة بخطوة.. طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية

تعتبر طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية، هي من وصفات المطبخ التايلندي، والمعروف بالصلصات الخاصة وتتبيلاته، وهي وصفة ستنال إعجاب الاطفال والكبار .

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية، وهي من الاكلات التايلاندية، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كرات الدجاج التايلنديه

طريقة عمل كرات الدجاج التايلنديه

مقادير طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية :

2 صدر دجاج مقطع

3 عيدان بصل أخضر

2 قطع توست أبيض

½ كوب كزبرة مفرومة

½ كوب زيت نباتي

¼ كوب ماء مذوب بمرق الدجاج

مكعب مرق الدجاج

3 ملعقة كبيرة برش جوز الهند

ملعقة كبيرة كعك مطحون

2 ملعقة كبيرة صلصة حارة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

بيضة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة نشاء ذرة

ملعقة صغيرة برش حامض

طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية :

_ نقوم بإضافة خليط الماء مع مكعب مرق الدجاج فوق التوست.

_ في الخلاط نفرم الدجاج، ونقطّع البصل الأخضر.

_ على الدجاج يضاف التوست، الكزبرة، ½ كمية البصل، البيضة، جوز الهند والكعك المطحون، برش الليمون الحامض، التوابل، ونقوم بالخلط.

_ نشكّل كرات الدجاج، و في مقلاة على النار نسخّن الزيت ونقلّي فيها كرات الدجاج.

_ لعمل الصلصة نذويب النشا بالماء، ثم على النار في مقلاة يضاف خليط الماء مع معجون الطماطم والصلصة الحارة، مكعب مرق

الدجاج، البصل المقطع ونتركهم على النار ليغلوا 5 دقائق.

_ ثم نقدم الصلصة مع كرات الدجاج والنودلز.