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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة.. طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية

طريقة عمل كرات الدجاج
طريقة عمل كرات الدجاج التايلنديه

تعتبر طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية، هي من وصفات المطبخ التايلندي، والمعروف بالصلصات الخاصة وتتبيلاته، وهي وصفة ستنال إعجاب الاطفال والكبار .

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية، وهي من الاكلات التايلاندية، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل كرات الدجاج التايلنديه

 

طريقة عمل كرات الدجاج التايلنديه

 

مقادير طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية :

2 صدر دجاج مقطع

3 عيدان بصل أخضر

2 قطع توست أبيض

½ كوب كزبرة مفرومة

½ كوب زيت نباتي

¼ كوب ماء مذوب بمرق الدجاج

مكعب مرق الدجاج

3 ملعقة كبيرة برش جوز الهند

ملعقة كبيرة كعك مطحون

2 ملعقة كبيرة صلصة حارة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

بيضة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة نشاء ذرة

ملعقة صغيرة برش حامض

 

طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية :

_ نقوم بإضافة خليط الماء مع مكعب مرق الدجاج فوق التوست.
_ في الخلاط نفرم الدجاج، ونقطّع البصل الأخضر.
_  على الدجاج يضاف التوست، الكزبرة، ½ كمية البصل، البيضة، جوز الهند والكعك المطحون، برش الليمون الحامض، التوابل، ونقوم بالخلط.
_ نشكّل كرات الدجاج، و في مقلاة على النار نسخّن الزيت ونقلّي فيها كرات الدجاج.
_ لعمل الصلصة نذويب النشا بالماء، ثم على النار في مقلاة يضاف خليط الماء مع معجون الطماطم والصلصة الحارة، مكعب مرق
الدجاج، البصل المقطع ونتركهم على النار ليغلوا 5 دقائق.
_ ثم نقدم الصلصة مع كرات الدجاج والنودلز.

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